مع إعلان وزير الصحة فهد الجلاجل تدشين منصة «نفيس» على هامش ملتقى الصحة العالمي، يتطلع القطاع الصحي لأثر فاعل لوجود ملف صحي موحد وشامل في تطوير الخدمات الصحية، وتحقيق أقصى فائدة للمستفيدين ومشاركة البيانات الصحية المتعلقة بهم مع مقدمي الخدمات الصحية !الملف الصحي الموحد خطوة نحو الرقمنة الصحية ومواكبة التحول الرقمي الذي تستهدفه رؤية السعودية 2030، حيث يهدف إلى توحيد الخدمة وتسهيل الوصول إليها وحفظ بيانات المستفيدين منها في منصة موحدة شاملة، تتيح لمقدمي الخدمات الصحية خدمة المستفيدين بجودة عالية وسرعة تختصر الوقت وتعزز كفاءة الرعاية الصحية في القطاعين الحكومي والخاص !تكمن أهمية الملف الصحي الموحد في منصة «نفيس»، في إتاحة المعلومات الصحية والإكلينيكية للمريض، وبيانات التقارير الطبية والتاريخ العلاجي بما في ذلك سجلات الزيارات ووصفات الأدوية، وصور ونتائج الأشعة والتحاليل المخبرية والتشخيصات، وكذلك الخطة العلاجية وتقارير المتابعة بما يمكن مقدم الخدمة الصحية في أي موقع من الوقوف على الحالة الصحية بشكل أكثر دقة في إتاحة المعلومات وتوفير الجهد واختصار الوقت لصالح المريض، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد بشكل أمثل !باختصار.. الملف الصحي الموحد نقطة انطلاق جديدة في نظامنا الصحي، سيتكامل مع مرور الوقت وتغذية البيانات الصحية، كما أن وعي المريض بأهمية الاستفادة من الملف عند زياراته ومراجعاته للعيادات والمرافق الصحية يعزز تكامل العلاقة داخل المنظومة الصحية !