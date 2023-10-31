تحتل المملكة العربية السعودية تصنيفات متقدمة وفارقة على قمة التحولات الرقمية ومعايير الأتمتة في جميع تعاملاتها على كافة المستويات المؤسساتية والفردية، وتأهلنا بذلك إلى مراتب متقدمة في المؤشرات العالمية وحجز موقع ثابت لها في مختلف الفعاليات والأحداث الدولية للتعريف باستراتيجيتنا الآنية ومستهدفاتنا المستقبلية، ولا تعتبر السعودية مجرد عامل تمكين للتحول الرقمي، بل إنها قدمت نماذج متقدمة في بناء منظومات كاملة للبرامج والتطبيقات المتطورة منذ تفردت بمنصة أبشر الرقمية وخدماتها الرائدة على مستوى الأفراد والجهات وغطت احتياجات كان يتم تنفيذها في أيام وأشهر لتختصرها في دقائق معدودة إن لم تكن ثواني - بحسب براعة المستخدم وإمكانياته التقنية، وقد تم تبني هذا التحول من خلال العديد من برامج ومشاريع الحكومة الإلكترونية وتخصيص ميزانيات ضخمة مكّنت المملكة من تنفيذ هذا التحول الذي حققنا بفضله المركز «الأول» في مؤشر نضج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقّالة لعام 2022 الصادر من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) والتابعة لمنظمة الأمم المتحدة وهو مؤشر يقيس مدى نضج الخدمات الحكومية المقدمة عبر البوابات الإلكترونية والتطبيقات الذكية وفق ثلاثة معايير فرعية وهي: توفر الخدمة وتطورها، واستخدام الخدمة والرضا عنها، والوصول إلى الجمهور.بنهاية الأسبوع الماضي دشنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) نسخة مطورة بهوية جديدة لتطبيق (توكلنا) الرائد كتطبيق وطني للجميع يواكب التطور الرقمي في المملكة ويحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وبرامجها التي تسعى إلى تسخير كل الإمكانيات في هذا الوطن لحياة سهلة، متميزة ومتطورة باتجاه أفق رقمي واعد يسهم في تذليل وتسريع الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية والخاصة والوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين ورفع الكفاءة في استخدام هذه الخدمات وتحقيق الاستدامة والاستمرار في تطوير الخدمات الرقمية من خلال تنوع الخدمات في مختلف جوانب الحياة اليومية: الصحية والتعليمية والدينية والتنقل والترفيه والرياضية وغيرها، ليصبح توكلنا اليوم التطبيق الأهم لأكثر من 31 مليون مستخدم ومتاح في أكثر من 77 دولة بسبع لغات عالمية ويختزل محفظة رقمية تضم 41 خدمة تكفل الشفافية لمستخدمها، وتعزز خصوصيته بموثوقية عالية وتطبق أفضل المعايير العالمية في إجراءات الحماية والأمن السيبراني، فلا غرابة أن يحصد هذا المنجز الوطني العظيم 5 جوائز عالمية آخرها جائزة الأمم المتحدة للخدمة العامة عن فئة المرونة المؤسسية والاستجابة المبتكرة.منصة توكلنا من المفاخر الوطنية التي اضطلعت بها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بإبداعات سعودية وتقنيات عالية جمعت كل الخدمات التي تلامس حاجاتنا في تطبيق رقمي غاية في المرونة والتطور، وعززت مبدأ جودة الحياة للمواطن والمقيم ورفعت كفاءة العمل المؤسسي لكافة الجهات الحكومية والخاصة.