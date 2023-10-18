رائحة الدم:في إسرائيل، كان بنيامين نتنياهو الفاسد على وشك فقدان وظيفته، ولكن لديه حكومة وطنية الآن.وفي أمريكا، كان من الواضح أن جو بايدن، على وشك الخسارة في أوكرانيا، لكنه الآن يخوض حرباً جديدة.رائحة الأنقاض والأسمنت:قال مالكوم إكس: «إذا لم تكن حذراً، فإن الصحف ستجعلك تكره الأشخاص الذين يتعرضون للاضطهاد، وتحب الأشخاص الذين يقومون بالاضطهاد».رائحة القنابل:يقولون إننا حسب الإحصاءات نعيش في أكثر الأوقات سلمية في التاريخ، لكن من المؤكد أن الأمر لا يبدو كذلك. لقد قيل لنا إن عمليات الإعدام العلنية والتعذيب كانت همجية ورجعية، ولكن ما حجم القتل والتعذيب الذي نراه يومياً في حروبنا الحديثة؟رائحة السلاح الكيماوي:نشهد يومياً فظائع لا تعد ولا تحصى، وأسطورة الديمقراطية والليبرالية تنمو وتكبر عبر تاريخنا المعاصر.الأسطورة تقول:إننا إذا قمنا فقط بتكوين الآراء الصحيحة والتعبير عنها، فإن العالم سيكون منظماً بشكل صحيح. وفي الوقت نفسه، تمتلك طبقة واحدة وسائل الإعلام، وتشتري السياسيين، ثم تقيم مهرجانات رشوة كبيرة تسمى الانتخابات. إن الانتخابات الحرة وغير المزورة خاصة بالسياسيين الأغنياء الذين يقومون برشوة الأشخاص الذين ينفقون الأموال على وسائل الإعلام ونسميها «الحصول على المعلومات».وفي الواقع، إذا بحثت عن المانحين للعديد من السياسيين الأمريكيين، فستجد أنهم يأخذون أطناناً من الأموال من إسرائيل مباشرة، أو من تجار الأسلحة، أو من كليهما.رائحة الديناميت:قال باولو فريري: لم يسبق في التاريخ أن بدأ المضطهدون أعمال العنف. فكيف يمكن أن يكونوا هم البادئين، إذا كانوا هم أنفسهم نتيجة للعنف؟ فكيف يكونون رعاة لشيء كان تنصيبه الموضوعي يستدعي وجودهم كمظلومين؟ لن يكون هناك مقهورون لو لم تكن هناك حالة عنف سابقة تثبت استعبادهم. يبدأ العنف من قبل أولئك الذين يضطهدون، ويستغلون، والذين يفشلون في الاعتراف بالآخرين كأشخاص، وليس من قبل أولئك الذين يتعرضون للاضطهاد، والاستغلال، وغير المعترف بهم.