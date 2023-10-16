لا أحب التشفي، ولا أحب المناكفات، لكنني بكل صراحة مستمتع بصراخ الجيران وإعلامهم.أوغلو في الأنا إلى درجة شعرت معها أنهم يتحدثون عن نادٍ يعيش خارج كوكبنا.جمهور الأهلي وإعلام الأهلي أخذوا الجار بكل مكوناته محتوى ساخرا فيه «الطقطقة» وجبة يومية في وسائل التواصل الاجتماعي.حالتهم حالة.. عنوان مقتبس لنص قد آتي عليه لاحقاً لعل وعسى أن يكون فيه إصلاح لكل من رمت به الهزيمة خارج نطاق العقل.الهزيمة وجهها قبيح، لكن يجب أن تتعاطوا معها على أنها واقع لكي على الأقل لا تنال من أبدانكم بعد أن أخذت عقول بعضكم.(2)إعفاء رئيس رابطة الاتحاد لم يكن مجرد قرار له دلالة معنية بالتطوير بقدر ما كان قرارا يعطي مؤشرات إلى أن الهزيمة تحتاج قربانا، وقربانها هذه المرة حمدان الطيب جداً.التيفو هل له علاقة بقرار الإعفاء؟ ربما.. لكن الطيب حمدان إن تحدث ربما يدين غيره.(3)يقول تيموثي ليري: نحن نتعامل مع أكثر الأجيال تعليماً في التاريخ، ولكن المشكلة أن عقولهم ارتدت أفضل الملابس بدون أن تعرف إلى أين ستذهب.(4)تمون وانت الوحيد اللي اعتبرته يمونمن دون حتى لا ابين لك ولا اكلمك‏َان كان ما علمك وقتٍ مضى من تكونوش تبغي من الزمان المقبل يعلمكومضة:الحقد هو آخر مراحل الفشل.