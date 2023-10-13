أحاول أن أفهم فقط، أفهم لماذا عندما تكون قضية طرفها الهلال تنتهي قبل أن تبدأ؟!ودي أعرف لماذا تسجل كثير من قضايا الهلال ضد مجهول؟!مقدمة مفخخة لعنوان نبحث من خلاله عن كرت البليهي الرابع الذي لا ندري هل هو حقيقة أم من نسج الخيال..؟صدر القرار وبُرِّئ الهلال، وأصر -الأخدود كما تقول الأخبار- على أن لديه حجة دامغه تؤكد صحة احتجاجه، ولا مشاحة في ذلك طالما هناك درجات تقاضٍ تجيز له ذلك.يقال إن الهلال استفسر من الجهة المعنية قبل إشراك البليهي، وهذا يجعلني أسأل: لماذا استفسر طالما هو واثق أن الكروت ثلاثة..؟!وهل هذا الاستفسار حمى الهلال ورمى بكل أوراق القضية على مكتب من أفاده أن الكروت ثلاثة وليست أربعة؟الكرت القضية يقال حدث وإن حصل عليه البليهي أمام الفيحاء ولا أعتقد أن التقارير غائبة عن الجهات المعنية، فمن السهولة بمكان الحصول على حقيقة هذا الكرت من خلال تقرير الحكم.هذا السرد أردت من خلاله التماهي مع القضية أو الاحتجاج الذي حسم أمره بالرفض.الهلال ليس محميّاً من العقوبات كما يقول العنوان، لكنه محمي بوعي مسيريه وحرفيتهم.(2)خالد الشعلان..سئل:‏لماذا لم تُغرد عن احتجاج الأخدود؟‏أجاب:‏لا أهتم بالمواضيع التي لا أساس لها، ولا صحة لسندها، فإذا احتج الأخدود، فالاحتجاج باطل 100%‏ فمشاركة ⁧‫#البليهي‬⁩ قانونية 100%‏فليس لديه غير ثلاث بطاقات، ولم ينلْ أمام الفيحاء بطاقة، ومن يقول عكس ذلك، فليُظهر لقطة نيله البطاقة.أثق في هذا القانوني الرائع.• ومضة:هزيمتهم الأخيرة أبانت قبحهم.