الأهلي ينتصر على الاتحاد في ديربي جدة مما جعلنا نشاهد أجواء صاخبة لن تراها إلا في الدوري السعودي.شاهدنا في ملعب الجوهرة بجدة مباراتين في نفس اللحظة؛ الأولى على المستطيل الأخضر تحقق بهدف اللاعب الأجنبي كيسيه، والثانية في مدرجات «الجوهرة» والتي كسبها «الملكي» بصناعتهم ليلة خضراء تغنّى بها عشاقه، بعد أن استقبلهم الاتحاديون بعبارة «تذكرني»، الأهلي كان رده قاسياً على أرض الميدان.****الإعلام الرياضي لا يزال البعض منه يتخبط في آرائه وتصريحاته وحواراته، ولكن إلى متى هذه العشوائية والأصوات التي أفقدت الحوارات لذة الدوري السعودي والمنافسات الجميلة ؟!الدوري السعودي الآن أصبح المنافس الأقوى للدوري الأوروبي، ولكن للأسف لا يزال النقل التلفزيوني حتى الآن يسيطر عليه الميول، فلماذا لا تكون هناك آلية عالمية احترافية في نقل المباريات وبشكل يليق بالرياضة السعودية.فالميول لا علاقة لها بالدقة واختيار اللحظات المهمة في نقل المباراة والزيادة في استقطاب المشاهدين.انتصارات متتالية لنادي السعادة النصر وأجواء جماهيرية صاخبة خلفها نجاحات مدرب عالمي سخّر جهده لإخراج فريق ناجح يسعى للانتصارات والفوز وإسعاد جماهيره التي أصبحت من جميع أنحاء العالم.كاسترو هو الأفضل حتى الآن بلا منازع في دوري روشن السعودي.****أوتافيو اللاعب البرازيلي البرتغالي لاعب الوسط في نادي النصر أبهر الجميع بإنجازاته وحبه للنادي من أول ظهور له، فن ومتعة وصناعة فُرص لا يمكن أن يتجاوزها محبو كرة القدم.. صنع أقوى هدف للأسطورة كريستيانو رونالدو في كلاسيكو الرياض مع الأهلي، لاعب يتميز بالهدوء والقوة والسعي لصناعة الفرص لباقي زملائه بكل تميز.****إخفاق النصر بالتعادل مع أبها كان خلفه الإجهاد المتكرر والواضح للفريق، ولكن لسان حال العالميين يردد أغنية الفنان رابح صقر: ازعل عليك وحيل يهزمني هواك.