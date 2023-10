المرض بلا شك من أصعب خبرات الحياة الدنيا بخاصة عندما يكون مزمناً أو خطيراً وبلا علاج طبي شافٍ له، ومجرد حقيقة أن الطب لا يمكنه فعل شيء لتحسين حالة الإنسان، أي انعدام وجود أمل، هو مما يضاعف معاناة الإنسان النفسية بسبب مرضه، ولو كان هناك أمل لخفّت عنه المعاناة النفسية وتحسّنت نفسيته. وقد أثبتت الدراسات الطبية أن الحالة النفسية تؤثر بشكل جذري على الحالة الصحية، والأمل الأكبر في جميع حالات المرض مهما كان ميؤوساً طبياً من شفائه هو في الدعاء. وهذه الحقيقة لم تعد فقط حقيقة إيمانية إنما أيضاً عبر الدراسات الغربية الطبية صارت حقيقة علمية مثبتة بالدراسات الطبية؛ وهذه دراسات طبية أظهرت تأثيراً إيجابياً للدعاء على شفاء المرضى بأقسام كاملة عند الدعاء لهم من غرباء وعن بعد ودون علمهم A Randomized, Controlled Trial of the Effects of Remote, Intercessory Prayer on Outcomes in Patients Admitted to the Coronary Care Unit، وهذه دراسة ثانية Positive therapeutic effects of intercessory prayer in a coronary care unit population، ودراسة ثالثة The Effect of Prayer on Patients’ Health: Systematic Literature Review، ودراسة رابعة Prayer and Healing: A Study of 83 Healing Reports in the Netherlands، وبسبب انتشار هذه الدراسات في الغرب صارت هناك مجموعات من المتطوعين للدعاء وخطوط هاتف مجانية يتصل بها من لديهم حاجة للدعاء ويطلبون الدعاء لهم من تلك المجموعات، ويعتقد كلما زاد عدد من يقومون بالدعاء كان الأثر أكبر، وهناك دراسات على ما تسمى «اللمسة الشافية» وهو نوع من العلاج بالرقية والطاقة أثبتت أنها تؤدي لتغيرات بالمادة الحية، وهذا يدلل على فاعليتها المادية وأنها ليست من قبيل العلاج بالإيحاء/‏بلاسيبو؛ «اللمسة الشافية تؤثر على تصنيع الدي ان آي والتمعدن في عينة من خلايا العظم البشري-. Therapeutic touch affects DNA synthesis and mineralization of human osteoblasts in culture»، اللمسة الشافية تحفز تكاثر الخلايا في عينة- Therapeutic touch stimulates the proliferation of human cells in culture، تأثيرات اللمسة الشافية على مستويات هيموغلوبين الدم ونسبة خلايا الدم الحمراء-.Effects of therapeutic touch on blood hemoglobin and hematocrit level، التأثير المخبري لعلاج الريكي/‏الطاقة على عينات من البكتريا- In vitro effect of Reiki treatment on bacterial cultures: Role of experimental context and practitioner well-being، تأثير العلاج الروحي/‏اللمسة الشافية على نمو عينات من البكتريا- Effect of Spiritist «passe» Spiritual healing on growth of bacterial cultures وتجارب ودراسات جراح الأعصاب Norman Shealy وكتابه؛ «طب الطاقة: التطبيقات العملية والإثبات العلمي- Energy Medicine: Practical Applications and Scientific Proof»، وهناك عشرات الدراسات على فائدة العلاج باللمسة الشافية على تحسين حالة المرضى، وبعض العيادات العريقة تقدمها للمرضى وتدرب عليها طواقم التمريض، مع ملاحظة أن العلاج باللمسة الشافية في الغرب يتم تدريسه بمعاهد متخصصة يشرف عليها غالباً أطباء يؤمنون بالدمج بين الطب الغربي والعلاج بالطاقة، وسيكون مفيداً للمرضى لدينا ابتعاث أطباء وممرضين لدراسة العلاج باللمسة الشافية وبقية العلاجات التكميلية وهذا ما سينهي الممارسات الخاطئة في العلاج بالرقية والعلاج بالطاقة التي يقوم بها متطفلون على هذا المجال لم يخضعوا لأي برنامج تعليمي إنما شاهدوا بعض المقاطع بالإنترنت وحسبوا أن هذا يجعلهم خبراء، ولذا الأفضل من المنع هو التقنين بإحالة الممارسات التكميلية للعلاج بالطاقة والرقية إلى طواقم التمريض كما هو حاصل بالغرب.