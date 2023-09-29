100 سيدة وأكثر أعضاء مجالس الإدارة في أكثر من 30 اتحاداً رياضياً من الأميرات وسيدات الأعمال والإدارة الحكومية والقطاع الخاص.اتحادات مهمة الرئيس التنفيذي من سيدات أعمال أو من ممارس الرياضة والألعاب منهم ياسمين القحطاني في الاتحاد السعودي للتسلق والهايكنج، ونوف الناصر في الاتحاد السعودي لركوب الأمواج، ولميس المشاري في الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر، وسامية بغدادي في الاتحاد السعودي للملاحة الشراعية، ومنيرة البراك في اللجنة السعودية للبادل، وهتون السدحان في الاتحاد السعودي لكرة الطاولة، وأمل الركبان في الاتحاد السعودي للرقبي، وشيماء صالح الحصيني في الاتحاد السعودي للرياضة للجميع.مركز التحكيم الرياضي السعودي من أعضاء مجلس لإدارة الزميلة الحقوقية الدكتورة نجلاء عبدالرحمن الحقيل وهو أعلى سلطة قضائية رياضية تماثل في القضاء العام المحكمة العليا بوزارة العدل.عدد من الاتحادات حظي برئاسة مجلس إدارته بعض من الأميرات وسيدات الأعمال كان منهم الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان رئيس سابق لاتحاد الرياضة للجميع وحالياً هي الرئيس الفخري التنفيذي للأولمبياد الخاص، بالإضافة إلى العديد من مناصبها القيادية في الرياضة بشكل عام والرياضة النسائية بشكل خاص توجت برئاستها لشركة كياني، وذلك بخلاف منصبها الحكومي بوزارة الخارجية كسفير لخادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية.العديد من الاتحادات الرياضية حظيت رئاستها بقيادات نسائية من الأميرات وسيدات الأعمال والمجتمع والإدارة الحكومية والقطاع الخاص ومنهم الأميرة غادة بنت جلوي رئيس مجلس إدارة اللجنة السعودية لكرة الشبكة، والسيدة نوف بنت محمد المروعي رئيس مجلس إدارة اللجنة السعودية لليوغا، والسيدة أريج بنت حامد المطبقاني رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للتنس، والسيدة ريم بنت عبطان الفقير رئيس مجلس إدارة اللجنة السعودية للألعاب الشعبية.السيدة الدكتورة مها بنت أحمد الجفالي رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأولمبياد الخاص دكتوراه في إدارة منشآت الرعاية الصحية من جامعة آشوود في باكستان، وهي تجسيد حقيقي لاختيار الشخص المناسب للمكان المناسب، فهي رئيسة المجلس الاستشاري في التجمع الصحي الأول بمحافظة جدة، والمؤسس والمدير لمركز العون لتطوير حياة ذوي الإعاقة الذهنية، وهي مؤسسة خاصة غير ربحية يقوم عليها أشخاص أخذوا على عاتقهم العمل المستمر لتطوير حياة الأشخاص من ذوي الإعاقة الذهنية، ويعتبر المركز من أهم وأرقى المراكز على المستوى العالمي ويمثل أحد أهم برامج المسؤولية الاجتماعية لعائلة الجفالي، وتقوم الدكتورة مها الجفالي بإدارته لأكثر من عقدين من الزمان، وهي في ذات الوقت تشغل عضوية مجلس أمناء المركز وشغلت عضوية مجلس إدارة الجمعية الخليجية للإعاقة كأول امرأة سعودية تشغل هذه العضوية وترأست لجنة الموارد المالية في الجمعية ذاتها ولهذا فإن الحوكمة والقانون والانضباط والالتزام جزء رئيسي وأساسي في إدارتها للأعمال.وحظيت بثقة القيادة الرياضية بتعيينها عضواً بلجنة المرأة باللجنة الأولمبية وكذلك عضوية مجلس إدارة أكاديمية مهد الرياضية.لهذا الاتحاد الخاص مقال خاص لخصوصيته الرياضة والقانونية والاجتماعية والطبية ستكون في مقالي القادم.