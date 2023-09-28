شهد العالم السعودي والعربي والغربي حدثاً عالمياً الأسبوع الماضي، فقد كان #لقاء_محمد_بن_سلمان الأمير المُلهم الذي عُرض ليلة #اليوم_الوطني 93 حديث العالم.كان لقاءً مميزاً حاز على اهتمام الجميع عربياً وغربياً.لفت الأمير المُلهم الجميع في لقائه القوة والثقة والكاريزما التي يتمتع بها، والتي تدل على رؤيته الثاقبة والقوية لهذا الوطن العظيم، وثقته العظيمة بقوة الشعب في تحقيق أهداف الرؤية؛ التي أوصلت الرياضة لهذا المستوى العالمي من حيث القوة والمتابعة العالمية واستقطاب أفضل وأقوى المحترفين.لم يكن اهتمامه بالرياضة الرجالية فقط، بل كان اهتمامه برياضة المرأة السعودية واضحاً حتى أصبحنا نرى ونسمع بالدوريات النسائية العالمية بجميع أنواع الرياضة.ونبارك من هذا المنبر لنادي سيدات النصر العالمي في تحقيق لقب أول دوري سعودي لكرة الطائرة للسيدات، مع العلم بأن سيدات النصر حققن أيضاً أول دوري لكرة القدم.لاحظ الجميع تميّز الأمير محمد بن سلمان بلغة الأرقام والبيانات التي يعتمد على ذكرها في لقاءاته ليثبت للجميع الصعود المُبهر في جميع المجالات التي تخدم اقتصاد البلد، فعندما سأله المذيع: ماذا تقول لأولئك الذين يقولون إن ما يحدث في الدوري السعودي جزء من غسيل السمعة الرياضي؟رد قائلاً: إذا كان غسيل السمعة الرياضي سيرفع الناتج الإجمالي 1٪ سأستمر في ممارسة الغسيل الرياضي، فقد حصلنا على زيادة 1٪ وهدفنا زيادة 1.5٪ أخرى.رد ذكي وقوي وثقة عالية في عدم الالتفات لما يؤثر على استمرارنا بالصعود للقمة وتحقيق أهداف الرؤية.ما يقدمه الأمير المُلهم للرياضة بشكل خاص أمر عظيم وفيه استقطاب للكوادر الرياضية البارزة رياضياً وإعلامياً وتحكيماً.ومع كل هذه النجاحات، إلا أنه بكل حب وثقة يقول أنا مجرد واحد من هذا الشعب في تحقيق الأهداف والإيمان بها، فإيمان الشعب وإعجابهم بما نقدمه هو أساس نجاح هذه الرؤية والسعي لنمو أسرع بشكل جيد.•• بلغة الأرقامالنصر حقق كأس العرب للأندية الأبطال بعشرة لاعبين، وحقق 27 هدفاً آخر 7 مباريات.كلمة التاريخ قالها الأمير القائد محمد بن سلمان:أنجح قصة في القرن الحادي والعشرين هي #السعودية_العظمى هي حكاية هذا القرن.