اهتمت رؤية المملكة ٢٠٣٠ اهتماماً كبيراً وواضحاً بالقطاع الثالث غير الربحي وتطويره وتمكينه، وذلك بتخطيط سليم ورؤية ثاقبة من خلال إطلاق عدة أهداف ومقاييس تساهم في تنمية القطاع.وتعتبر الجمعيات الإعلامية غير الربحية أبرز الأدوات والمبادرات التي تجسد اهتمام الرؤية ونظرتها للقطاع الثالث؛ وذلك لأن تلك الجمعيات الإعلامية تعتبر بمثابة مكمل وشريك إعلامي مهم في دعم وتعزيز الصورة الذهنية الحقيقية للمملكة من خلال المبادرات واللقاءات والندوات التي تقيمها وتشارك بها داخلياً وخارجياً، إضافة إلى مساهمتها في تعزيز حرية التعبير المسؤولة في الإعلام بما يتناسب مع توجهات الدولة وسياستها الإعلامية.وتتطلع الجمعيات الإعلامية إلى دعم ومساندة وزارة الإعلام لها من خلال تسهيل ودعم المبادرات والندوات والمنتديات التي تقدمها تلك الجمعيات، خصوصاً في هذه المرحلة التي تعيشها المملكة من تطور وقفزات هائلة في كل الجوانب والمجالات من خلال تعزيز العلاقة المهنية بين المؤسسات الإعلامية والإعلاميين على المستوى الإقليمي والعربي والدولي، خصوصاً أن معظم من ينتمي إلى الجمعيات الإعلامية كمجلس إدارة وأعضاء من المتمرسين إعلامياً ولدى معظمهم خبرات إعلامية وثقافية متراكمة وطويلة.الأمل معقود في وزير الإعلام وهو المتمرس في العمل الإعلامي أن ينظر إلى ما تعانيه الجمعيات الإعلامية من مشكلات واعتبارهم جزءاً مهماً من المنظومة الإعلامية بما يتماشى مع توجهات رؤية سمو ولي العهد، وبحاجة إلى الالتقاء بهم وسماع ما تملكه من مبادرات وملتقيات تساهم في تعزيز الولاء والانتماء والمواطنة الصالحة.