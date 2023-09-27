عنوان مفجع، أليس كذلك..؟ فيه جلد ذات واتهام مباشر يحتاج إلى أدلة أو على الأقل قرائن؛ لكي نقول هذا برهاننا.الزميل فيصل الجفن هو من حرَّك الساكن عبر برنامج الديوانية، وطالب أن يكون لنزاهة تدخل كما هو الحال مع كل الوزارات والدوائر الحكومية، أو هكذا فهمت، لكن الثابت أن فيصل الجفن قال كلاماً مهماً جداً، شخص فيه الواقع بكلام من وحي ما يسمع ويرى ويشاهد إلا أن المشكلة أن من حول فيصل اكتفوا بمقاطعات لم تخل بمضمون رسالة فيصل الواعية.فعلاً الرسالة الإعلامية انتهكت حقوقها وباتت في أيدي من ليس لهم علاقة بالإعلام، بل فعلاً تشم فيها رائحة ما ذكره فيصل الجفن.أزيد وفي الزيادة تأكيد على أن (95%) من الذين في البرامج يمثلون الأندية وليس الإعلام واختيارات جلهم من بعض البرامج على هذا الأساس وفي هذه الحالة يا فيصل الفساد هنا مركب...!(2)كتب فيصل الزهراني:‏سعادة كبيرة امتلكتني بمجرد رؤية الصورة كأي سعودي على حساب IndyArabia@.. وبعد ابتسامة عريضة.. سألت نفسي سؤالاً جعل الابتسامة تتقلص شيئاً فشيئاً.. كشخص محب للأهلي السعودي أحد أهم أندية الشرق الأوسط وأحد أربعة أندية مملوكة من#صندوق_الاستثمارات_السعودي،‏«وين صور نجومه العالميين معقولة ما كانت ملفته» صور كل من:‏#رياض_محرز معشوق جماهير مانشستر سيتي والجزائر قاطبة‏#فيرمينيو ليفربول‏#فرانك_كيسيه برشلونة‏#ماكسيمان نيوكاسل‏#ميندي تشيلسي‏#فيقا مستقبل منتخب إسبانيا الذي أشعل الحرب في الميركاتو بين أشرس وأكبر الأندية بالعالم مثل ريال مدريد وبرشلونة وايسي ميلان وغيرها ليختار الأهلي‏كنت راح أترك الموضوع زيه زي كثير أمور تحصل مع الأهلي إلى أن شفت تعليق من شخص لشخص على نفس «التغريدة»‏شخص يعرفه الأهلاويوون جيداً.وبين كلام فيصل وفيصل الآخر هل من تعليق لا سيما أن الأدلة دامغة....