صدق سمو الأمير محمد بن سلمان حين أشار إلى أن المملكة هي قصة هذا القرن.وتأتي ذكرى اليوم الوطني حاملة تاريخاً من المجد لكيان سياسي ضخم طُرّز بالقلوب والأمكنة، فأن تنثر الأغاني على هوامش هذا العيد هي فرحة، فرحة مشوبة بالفخر والاعتزاز لما حققه الوطن من رفعة عالمية في كل المجالات، وأظن أن احتفالية هذا العام جاءت تتراقص على وعد أن ازدهارها متواصل عبر الزمن القادم، فما رؤية 2030 إلا قاعدة تأسيس للانطلاق في فضاء أرحب، ضمن رؤية متواصلة لـ 2040 وإن كل عقد له رؤية جابرة ومتراكمة لما سبق إنجازه.إذا فمقولة إن المملكة قصة هذا القرن سوف تأتي بما فاق الخيال، كونها تحلم وتفيق من أجل تحقيق ما حلمت به.فبلادنا تعد الآن هي الأسرع نمواً في جميع القطاعات... ولضمان استطالة هذا النمو فقد تم إدراج جميع مناشط الحياة وبصورة المختلفة لأن تكون مورداً من موارد الدخل القومي.وحين تتنوع مصادر الدخل الوطني بحيث إنها لا تراهن لمورد واحد سيكون وضعها العالمي مع الكبار.. ونحن كباراً في كل شيء.فليكن يوماً وطنياً بالأغاني والإنجازات والأحلام المحققة.