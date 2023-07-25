لا يمكنك أن تغلب العارضة أبداً! حتى وإن ظللت تستمع إلى خطابات التحفيز المتناثرة في فضاءات التواصل الاجتماعي أو حتى لو أخبروك أنك تستطيع. ستظل العارضة ترتفع في كل مرة سنتيمترين.. ثلاثة.. أربعة أو ترتفع أكثر.. حتى تسقطك منهزماً أمامها بلا أمل. هذه الحكاية التراجيدية هي لأحد أفراد العائلة الأولمبية التسعة الحديثة، المولودة عام 1896 والتي شكلت أحجية معقدة أمام أعظم رياضييها على مر التاريخ. الوثب العالي، أو كما تُسمّى أيضا بالوثب العامودي، الرياضة التي يجد الإنسان نفسه وحيداً أمام عارضة مصْمتة، متجرداً من كل شيءٍ إلا قدرته، وسرعته، وقوته، وقدم واحدة مرتكزة على الأرض تقفز به فوق المصير. هي الرياضة التي تتراقص على شعرة نحيلة بين الجشع للمزيد والطموح المرتبط بمعجزة التمرين. واقعية بتصرف، لا تحتمل المفاجآت ولا تقبل أن تخضع لعبثية الصدفة. لعبة عادلة تحترم قوانين الفيزياء وتنحاز لشريعة النتيجة بعد الجهد والبذل.رياضة الوثب العالي عجيبة جداً! فعارضتها لا تفتأ تقامرك إنْ تغلبت عليها لتختبر ثباتك وفهمك لقدرتك ووعيك بذاتك. تلاعب الحماسة فيك وتدفعك لأنْ تحاول أكثر حتى تسقطك منهزماً أمامها كما فعل من كانوا قبلك. لن تتوقف العارضة أبداً عن التحدي والارتفاع فوق قدرتك الآنية، فلا حد لها ولا شعور بالخذلان ينهش هيكلها البلاستيكي الفارغ. فهي إحدى تلك الرياضات التي تعتقد في الوهلة الأولى أنك تصارع العارضة وتجالد المستحيل للقفز فوق الممكنات، في حين أنها غير ذلك تماماً. فمنافسك الحقيقي هو أنت.. أنت وحدك.أنت من يحدد ما يكون تحدّيك الحالي والقادم، وما الحد الفاصل بين الممكن والمستحيل، ومتى تنسحب فائزاً من ساحة المنافسة للإعداد للسنتيميترات القادمة. لا بأس أن تتوقف عن المحاولة أو أن تكتفي بنتيجة المرحلة، خصوصاً إنْ حققت هدفك. ولا بأس أيضاً أن تنسجم مع واقعية الإمكانات ونتاج مستواك الذي بلغت به حدك الأخير، وترحل فائزاً ببساطة. الخسارة الحقيقية هي حين ينفصل الطموح عن واقعية النتيجة الحتمية. وتظل تخسر محاولاتك الثلاث الأخيرة وتعود منكسراً بذاكرة الهزيمة وحدك.يدفعنا جشع الفوز -وليس الطموح- لأنْ نستمر مهما بلغت خسائرنا لأننا موهومون بأن ما سيأتي لاحقاً سيكون أفضل بالتأكيد أو أنه يمكننا الفوز لو واصلنا مهما كان مستحيلاً. الفوز في مثل هذه الرياضات يبدأ أصالة في ساحات التدريب.. هناك أولاً قبل كل شيء. حين تعرف يقيناً متى ولماذا وكيف تفوز. حين تتعلم أدبيات التخطيط الجيد وإستراتيجيات الانسحاب الإيجابية وتضبط ميزان التوقعات بدقة.هذه الرياضة قريبة جداً من واقعية حياتنا. المتأمل فيها يجد انعكاساً عجيباً بين قواعدها ومبادئها وبين أنماطنا السلوكية الشخصية والاجتماعية. فكما أن للعارضة سلوكاً عنيفاً ومشاكساً في التحدي والمناورة، هكذا الحياة لا تتوقف عن التحدي والتلون والتفنن في التعقيد والمراوغة كلما ارتفعنا وتقدمنا. لذلك إنْ وقفت أمام عارضة الحياة، لا تدعها تخادع طموحك وتستفز عنفوانك.. فهي لن تُهزم أبداً! ستظل قادرة على التحدي وعارضتها ترتفع أمام كل انتصاراتك وقفزاتك «الفوسبرية» شيئاً فشيئاً. لذلك تعلم متى تُقْبِل ومتى تنسحب، ومتى تحين لحظة انتصارك حتى لا تندفع بتهور نحو المجهول مملوءاً بالوهم ومن ثم تهيم مكسوراً أمام ذاتك بقسوة.هناك لحظات يجب أن تقف قليلاً لتتأمل وتعيد صياغة توقعاتك وأهدافك، وتختار تحدياتك بإحكام، فليس لِزاماً أن تخوض كل تحدٍ تلقاه، وليس كل انسحاب وصمة عارٍ وانهزام. وهناك لحظات يجب أن تحسب خطواتك القادمة بعناية وهل هي كافية لتقوم بقفزتك التالية أم الأجدر أن تتوانى قليلاً حتى تكون مستعداً أكثر. تذكر دائماً أن معركتك الحقيقية هي تلك التي تكون أمام عارضة ذاتك، فما إنْ تتغلب عليها وتقفز فوقها حتى تنجلي لك الآفاق وتتشرب ثقة عميقة تفتح لك أبعاداً وتحدياتٍ جديدة. وتذكر أيضاً أن الفائز الأخير هو من يملك حق الاختيار في أن يكمل أو يوقف السباق، فكن دائماً الفائز الأخير.Hashemdagh@