آليات انتخاب مجالس إدارات الأندية لا تضمن وصول الأفضل كفاءة والأكثر شعبية بل الأكثر مالاً لشراء أصوات العضوية، فنظرة على قوائم أعضاء الجمعيات العمومية للأندية التي جرت انتخاباتها مؤخراً، تظهر من هم الفائزون قبل أن تجرى الانتخابات، حتى إن كانت ضد هوى جمهور النادي !هل هذا خطأ ؟! ربما هو خطأ يكشف عيوب النظام الذي صنف العضويات وحدد آليات التصويت، لكن جمهور النادي يتحمل نسبة من الخطأ، فعزوف الجماهير عن الحصول على عضوية الجمعية العمومية عطل دور المشجع في تحديد هوية إدارة ناديه ومحاسبتها !فالجمعيات العمومية اليوم بتصنيفاتها الحالية منحت مجموعة صغيرة امتلاك النفوذ والقرار بفضل المال، وقضت على أي فرصة لأي مرشح يملك من الخبرة والكفاءة ما يفوق المرشحين المسيطرين على نسب التصويت !وربما منح استحواذ الصندوق على أندية النصر والهلال والأهلي والاتحاد فرصة كسر الطوق من خلال منح الرئيس التنفيذي صلاحيات الإدارة التي كان يهيمن عليها في السابق رئيس النادي، إلا أن بقية الأندية ستبقى تحت سطوة من يملك المال حتى إن كان لا يملك الفكر، فالبعض يعتبر الرياضة استثماراً في الشهرة والوجاهة الاجتماعية والمصلحة التجارية حتى إن كانت إدارته عنواناً للفشل !ستبقى رياضتنا في حالة مخاض حتى تستكمل الإصلاحات التنظيمية وتكتسب المنظومة الإدارية الرياضية صفة الاحترافية وتتخلص من كل صلات الماضي الذي تغلب عليه صفات الهواية والهوى !