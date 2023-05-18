• لا أرى مشكلة في التغني بالاتحاد، بل إنصافه، ففي الإنصاف دروس وعبر تعلمتها من بلاط صاحبة الجلالة.• ظلم لكرة القدم إن لم يفز الاتحاد بالدوري، بل ظلم لي وأنا أرى هذا الجمال وهذا الإبهار دون أن أمنحه ما يستحق من الثناء..!• هو البطل حتى وإن قالت الحسابات انتظروا حتى تكتمل الأرقام.• في موسم عودته أخذنا الاتحاد إلى مدن عبده خال التي تأكل العشب، فهل أغني له يا عبده أم أتغنى به..؟• من هناك من غياهب الصراع من أجل البقاء عاد الاتحاد متخذاً من «الضربة التي لا تقتلني تقويني» سلاحاً وأي سلاح..• ها هو الاتحاد أمامكم «يمشي كدا كدا»، في الملعب يبدع، وفي المدرج تتغير السحنات والعزف واحد فيه الاتحاد الأهزوجة التي تتطور مع الزمن..!• أمام الهلال خرج بنقطة، وتقلّص الفارق إلى ثلاث نقاط، وما زال الإتي في الصدارة، نعم في الصدارة، ولا يمكن أن يتنازل عنها..!(2)• سألت: متى يفوز الاتحاد على الهلال..؟ ولم يجب أحد الإجابة التي أبحث عنها من خلال السؤال..!• خبراء التحكيم أجمعوا أن الحكم مع سيادة الفار سرقا من الاتحاد ضربتي جزاء وكرتاً أحمر كان يستحقه الجحفلي، فردد بعض إعلام الاتحاد الزعيم والعميد واحد..!(3)• أحداث المباراة واشتباكاتها على طاولة لجنة الانضباط، فهل من عقوبات قبل أن تبدأ الجولة القادمة..؟ اتمنى ذلك.(4)• لو كانت هناك جائزة لأغرب لاعب، لأخذها بنزيما، دون نزاع!• ‏لا تدري متى يُضيع، لا تدري متى يسجل، لا تدري متى يعلو، لا تدري متى ينحسر!‏سيد الفرص الضائعة الكثيرة، والأهداف الكثيرة، معاً!التوقيع: عبدالله ثابت