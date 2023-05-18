• لا أرى مشكلة في التغني بالاتحاد، بل إنصافه، ففي الإنصاف دروس وعبر تعلمتها من بلاط صاحبة الجلالة.
• ظلم لكرة القدم إن لم يفز الاتحاد بالدوري، بل ظلم لي وأنا أرى هذا الجمال وهذا الإبهار دون أن أمنحه ما يستحق من الثناء..!
• هو البطل حتى وإن قالت الحسابات انتظروا حتى تكتمل الأرقام.
• في موسم عودته أخذنا الاتحاد إلى مدن عبده خال التي تأكل العشب، فهل أغني له يا عبده أم أتغنى به..؟
• من هناك من غياهب الصراع من أجل البقاء عاد الاتحاد متخذاً من «الضربة التي لا تقتلني تقويني» سلاحاً وأي سلاح..
• ها هو الاتحاد أمامكم «يمشي كدا كدا»، في الملعب يبدع، وفي المدرج تتغير السحنات والعزف واحد فيه الاتحاد الأهزوجة التي تتطور مع الزمن..!
• أمام الهلال خرج بنقطة، وتقلّص الفارق إلى ثلاث نقاط، وما زال الإتي في الصدارة، نعم في الصدارة، ولا يمكن أن يتنازل عنها..!
(2)
• سألت: متى يفوز الاتحاد على الهلال..؟ ولم يجب أحد الإجابة التي أبحث عنها من خلال السؤال..!
• خبراء التحكيم أجمعوا أن الحكم مع سيادة الفار سرقا من الاتحاد ضربتي جزاء وكرتاً أحمر كان يستحقه الجحفلي، فردد بعض إعلام الاتحاد الزعيم والعميد واحد..!
(3)
• أحداث المباراة واشتباكاتها على طاولة لجنة الانضباط، فهل من عقوبات قبل أن تبدأ الجولة القادمة..؟ اتمنى ذلك.
(4)
• لو كانت هناك جائزة لأغرب لاعب، لأخذها بنزيما، دون نزاع!
• لا تدري متى يُضيع، لا تدري متى يسجل، لا تدري متى يعلو، لا تدري متى ينحسر!
سيد الفرص الضائعة الكثيرة، والأهداف الكثيرة، معاً!
التوقيع: عبدالله ثابت
• ظلم لكرة القدم إن لم يفز الاتحاد بالدوري، بل ظلم لي وأنا أرى هذا الجمال وهذا الإبهار دون أن أمنحه ما يستحق من الثناء..!
• هو البطل حتى وإن قالت الحسابات انتظروا حتى تكتمل الأرقام.
• في موسم عودته أخذنا الاتحاد إلى مدن عبده خال التي تأكل العشب، فهل أغني له يا عبده أم أتغنى به..؟
• من هناك من غياهب الصراع من أجل البقاء عاد الاتحاد متخذاً من «الضربة التي لا تقتلني تقويني» سلاحاً وأي سلاح..
• ها هو الاتحاد أمامكم «يمشي كدا كدا»، في الملعب يبدع، وفي المدرج تتغير السحنات والعزف واحد فيه الاتحاد الأهزوجة التي تتطور مع الزمن..!
• أمام الهلال خرج بنقطة، وتقلّص الفارق إلى ثلاث نقاط، وما زال الإتي في الصدارة، نعم في الصدارة، ولا يمكن أن يتنازل عنها..!
(2)
• سألت: متى يفوز الاتحاد على الهلال..؟ ولم يجب أحد الإجابة التي أبحث عنها من خلال السؤال..!
• خبراء التحكيم أجمعوا أن الحكم مع سيادة الفار سرقا من الاتحاد ضربتي جزاء وكرتاً أحمر كان يستحقه الجحفلي، فردد بعض إعلام الاتحاد الزعيم والعميد واحد..!
(3)
• أحداث المباراة واشتباكاتها على طاولة لجنة الانضباط، فهل من عقوبات قبل أن تبدأ الجولة القادمة..؟ اتمنى ذلك.
(4)
• لو كانت هناك جائزة لأغرب لاعب، لأخذها بنزيما، دون نزاع!
• لا تدري متى يُضيع، لا تدري متى يسجل، لا تدري متى يعلو، لا تدري متى ينحسر!
سيد الفرص الضائعة الكثيرة، والأهداف الكثيرة، معاً!
التوقيع: عبدالله ثابت