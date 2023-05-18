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أحمد الشمراني
• لا أرى مشكلة في التغني بالاتحاد، بل إنصافه، ففي الإنصاف دروس وعبر تعلمتها من بلاط صاحبة الجلالة.

• ظلم لكرة القدم إن لم يفز الاتحاد بالدوري، بل ظلم لي وأنا أرى هذا الجمال وهذا الإبهار دون أن أمنحه ما يستحق من الثناء..!


• هو البطل حتى وإن قالت الحسابات انتظروا حتى تكتمل الأرقام.

• في موسم عودته أخذنا الاتحاد إلى مدن عبده خال التي تأكل العشب، فهل أغني له يا عبده أم أتغنى به..؟

• من هناك من غياهب الصراع من أجل البقاء عاد الاتحاد متخذاً من «الضربة التي لا تقتلني تقويني» سلاحاً وأي سلاح..

• ها هو الاتحاد أمامكم «يمشي كدا كدا»، في الملعب يبدع، وفي المدرج تتغير السحنات والعزف واحد فيه الاتحاد الأهزوجة التي تتطور مع الزمن..!

• أمام الهلال خرج بنقطة، وتقلّص الفارق إلى ثلاث نقاط، وما زال الإتي في الصدارة، نعم في الصدارة، ولا يمكن أن يتنازل عنها..!

(2)

• سألت: متى يفوز الاتحاد على الهلال..؟ ولم يجب أحد الإجابة التي أبحث عنها من خلال السؤال..!

• خبراء التحكيم أجمعوا أن الحكم مع سيادة الفار سرقا من الاتحاد ضربتي جزاء وكرتاً أحمر كان يستحقه الجحفلي، فردد بعض إعلام الاتحاد الزعيم والعميد واحد..!

(3)

• أحداث المباراة واشتباكاتها على طاولة لجنة الانضباط، فهل من عقوبات قبل أن تبدأ الجولة القادمة..؟ اتمنى ذلك.

(4)

• لو كانت هناك جائزة لأغرب لاعب، لأخذها بنزيما، دون نزاع!

• ‏لا تدري متى يُضيع، لا تدري متى يسجل، لا تدري متى يعلو، لا تدري متى ينحسر!

‏سيد الفرص الضائعة الكثيرة، والأهداف الكثيرة، معاً!

التوقيع: عبدالله ثابت