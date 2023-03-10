كانت قبل صافرة البداية أكثر صخباً وأكثر جدلاً، وإن قلت (سفهاً) فهي كذلك من قبل بعض إعلام الناديين والذين أوصلوا ( السفه) إلى أدنى درجاته.....!!أما بعد الصافرة فكان الحوار أقل بكثير من المأمول، في الشوط الأول كان هناك شيء من النصر وبعض من الاتحاد والسلبية فرضت نفسها....الثاني قدم فيه الاتحاد الاستثناء في كرة القدم وخطف هدفا من عدة فرص كان كافيا لأن يعتلي به الاتحاد سلم الترتيب....أبدع مدرب الاتحاد نونو سانتو في شوط المدربين من خلال أداءٍ فرض فيه قوته، وانكفأ النصر للدفاع مع عزل كلي لقوته الضاربة كريستيان رونالدو وهذا قابله جارسيا بمحاولات لم ترق إلى مجاراة الاتحاد .....!!لن أقول فرط النصر أو ضمن الاتحاد بقدر ما أقول ارتفع معدل الإثارة بين الاتحاد والنصر والشباب، وإن كنت أتوقع أن يكون للهلال دور في لعبة الكراسي كونه سيلتقي مع الثلاثة ....!!أعجبتني الروح التي كان عليها اللاعبون ولم يعجبني هتاف جمهور الاتحاد ضد كريستيان، وأقول لم يعجبني لأن المدرج في مثل هذه الحالات يعكس ثقافة تعاطينا مع الرياضة في وطن باتت بوصلة الإبداع تشير إليه في الرياضة وغيرها...!!!وعندما أعتب على المدر ج الأصفر فهي بمثابة رسالة معممة للكل نتمنى أن لا تكرر في مدرج آخر، فكريستيان (ثروة وإثراء) يجب أن لا يأخذنا تعصبنا إلى أن نحاصره بكلام ينبغي أن (يحمى منه)......!!وحمايته أقصد بها من الهتافات غير الجميلة سيما وأن هناك نقلا إلى كل أنحاء العالم وتدركون ماذا يعني لهم استفزاز الأسطورة......!!المحلل شكر الله أثنى على الحكم وقراراته مع أني ومع كثر نرى أن هناك ضربة جزاء للنصر في نهاية الشوط الأول أغفلها الحكم ولم يستدعه الفار.....!!عموما انتهت المباراة وفاز الاتحاد، وفي ذات السياق علينا أن لا نغفل الغياب المؤثر في صفوف النصر، وهذا لا يلغي أحقية الاتحاد بالثلاث نقاط......!!(2)كالعادة لم يكن الإخراج في مستوى المباراة لا في الملعب ولا المدرجات....!!حتى التيفو الذي سمعنا به لم نره.......ومضةإعلامنا الرياضي تجاوز الانهيار المهني إلى السقوط الأخلاقي.. فماذا بقي ...؟