• الليلة مواجهة (أم المواجهات) في دوري روشن، وإن زدت ربما أقول كلاسيكو الأرض..!• كريستيانو لوحده عنوان وتفاصيله تاريخ وأرقام، فلمن تغني العروس..؟!• الاتحاد والنصر وبينهما كرة قدم فيها من الحماس والتحدي ما يجعلني أستعجل الوقت بحثاً عن المتعة والاستمتاع من خلال أصفرين كانا على امتداد تاريخ مضى واحداً..!• الاتحاديون كانوا يهتفون للنصر كما كان يفعل الهلاليون مع الأهلي، لكن لا ندري من (شب عن الطوق) يا سادة يا كرام؟.• نعود لليل جدة من خلال كلاسيكو النصر والاتحاد، ونتسامر مع الجوهرة المشعة تحت ضوء الاتحاد وشمس النصر، فمن يغني للبحر والمواعيد القديمة يا محمد عبده..؟!• الخروج عن النص في مثل هذه المناسبات الكبيرة يجوز للكاتب ولا يجوز للاعب وفي ثنايا الأحرف رسالة حبرها أصفر.• كرة القدم لم تعد جلداً منفوخاً يسخر منه بعض الرافضين للرياضة بقدر ما هي ديوان إبداع تسهل قراءته على الكل بمن فيهم الأمّي.• يا هي ليلة يا جدة رأيت ملامحها في عناوين الأمس، وتفاصيلها تشاهد اليوم وتقرأ غداً، فمن ينتصر سيأخذ كل المساحات ويظفر بقصيدة عصماء من الزميل عدنان جستنية..!(2)• ظاهرة كريستيانو مع النصر يجب أن تستثمر لصالحنا، فهو -أي الدون- يحظى بشعبية لم يسبقه لها لاعب، ولا أعتقد أن هناك من سيصل إلى جماهيريته.• مدرج النصر بات فيه كل الجنسيات، بل تعدى ذلك وبات فيه الهلالي والاتحادي ولا غرو في ذلك طالما الكابتن كريستيانو..!• ومضة:يحسب المرء نفسه عزيزاً في قلوب أحبته، ‏ثم يأتي موقف يُنهي كل هذا الظن.