• ماذا يحدث للهلال..؟• أسأل ولا أملك إجابة أصل من خلالها إلى ما يبرّر هذا الانهيار الفني لفريق حقق وصافة أندية العالم وتأهل إلى النهائي الآسيوي بسباعية في مرمى الدحيل القطري..!• دياز الذي قد يغادر اليوم، أو هو غادر أمس، هو دياز نفسه الذي قاد الهلال في المغرب عالمياً وفي الدوحة آسيوياً إلا إذا كان للتغيير المناخي دور فهذا يحتاج إلى تلاميذ حسن كراني للحديث عنه..!• احترامي للهلال ككيان يجعلني أكتب عنه وأتحدث عنه في منأى عن إعلام منتمٍ له لم يترك شاردة أو واردة إلا أفتى فيها دون أن ينصف الهلال أو حتى يشخص حاله عندما يخسر..!• أمام الوحدة والفتح خسر خمس نقاط، وقبل أن يغادر إلى بطولة العالم خرج على يد الفيحاء من كأس السوبر السعودي، وهذا أمر يجعلنا نقول دورينا صعب على مروضه.• وحينما يصعب على الهلال فطبيعي أن هناك شيئاً غامضاً يجب أن ننقب عنه؛ لنصل إلى هذا الغموض يا دياز..!(2)• الاتحاديون أو بعض إعلامه نصبّوا المشانق لحكم مباراتهم مع النصر قبل أن تبدأ دون أن نعرف لماذا هذا الاحتجاج..؟!• المضحك أن بعضهم بنوا مخاوفهم على صورة له مع كريستيانو رونالدو ظهر فيها مبتسماً، والمبكي أن التعليقات كانت أقل من أن تفهم كون الرابط بين اليوم وأمس ليس واقعياً..!• يعرف الاتحاديون وغيرهم أن نصير البسطاء من أكثر الأندية تضرراً من التحكيم.(3)• «استثنت #وزارة_الرياضة رؤساء أندية من بعض الشروط المنصوص عليها في لائحة الأندية الرياضية..‏استثناء لفترة واحدة يمكن تبريره ولكن لا يجوز تمديده..‏أمّا إذا مُدد لرئيس ورُفض لآخر فيصبح استثناءً من استثناء!».• هكذا غرد القانوني (محمد الدويش)، وأجزم أن أبا سليمان أراد إيصال رسالة فهمتها ووصلت إلى المعني بها.