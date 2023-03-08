اليوم العالمي للمرأة هو يوم عالمي يُحتفل فيه بالإنجازات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية للمرأة. هذا العام يصادف اليوم الأربعاء 8 مارس 2023، وهناك الكثير من الأحداث تخص تمكين النساء، تحدث في جميع أنحاء مملكتنا العزيزة، كما لو كنا نحتفل بهذا اليوم طوال العام. فقبل أيام أعلنت النيابة العامة بدء استقبال طلبات التقديم على وظائفها الشاغرة للجنسين على كادر أعضاء النيابة العامة القضائي بمسمى ملازم تحقيق للحاصلين على شهادة البكالوريوس، هذا إلى جانب عمل المرأة في السلك العسكري منذ عامين أو ثلاثة.في سلسلة من إجراءات تمكين المرأة السعودية التي بدأت منذ تولي مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مقاليد الحكم، ولن تنتهي بمشيئة الله حتى مع حلول نهاية عام 2030، حيث موعد حلمنا السعودي الكبير بتحقيق رؤية الأمير المجدد محمد بن سلمان، الذي إن كان للمرأة السعودية أن تشكر بعد الله أحداً فلن يكون شخصاً آخر غيره.من الإنجازات الكبرى التي تستحق الاحتفال في هذا اليوم، هو أن تمثيل المرأة السعودية في المناصب الإدارية العليا والمتوسطة ارتفع إلى 39%. هذا عدا أن نسبة عضوات مجلس الشورى 20%، وبذلك يتفوق على كثير من البرلمانات العريقة في العالم، التي قد تقر مبدأ الكوتا النسائية لدعم المرأة ومع ذلك تمثيل النساء فيها نادر أو معدوم.أخيراً، نختم المقال الاحتفالي بثلاث مقولات للأمير المجدد محمد بن سلمان، قالها في مناسبات مختلفة، وعبر منابر إعلامية مختلفة:‏«المرأة مكون أساسي من المجتمع السعودي ولها دور هام في تحقيق الرؤية».‏«تمكين المرأة والشباب محوران أساسيان لتحقيق النمو المستدام».«أنا أدعم السعودية، ونصف السعودية من النساء؛ لذا أنا أدعم النساء».وكل عام وجميع النساء السعوديات في خير وتمكين وبحجم هذه المسؤولية.