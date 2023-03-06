• مشكلتهم ليست النصر، بل من يرأس النصر، وهنا الشخصنة بكل دلالاتها.• لا أقول امدحوه أو أنصفوه بقدر ما أسأل ما هي مشكلتكم مع مسلي آل معمر؟• وأعتقد بأننا لو عرفنا المشكلة سهل الحل أليس كذلك أيها المشخصنون.• في جانب آخر من رسائلي أتمنى وألح في الأماني أن يهدأ الأهلاويون في وسائل التواصل الاجتماعي وأن يتخذوا من هدوء إدارتهم قدوة في التعامل مع الواقع ولا بأس أن يحولوا كل المساحات دعماً ومساندة للفريق الذي يسير في الاتجاه الصحيح نحو العودة.• نجران والرياض والفيصلي تسع نقاط أكاد أجزم بأنها كافية لقطع مسافة كبرى نحو عودة الكبير إلى كرسي ما زال شاغراً بسبب غيابه.• الزميل مشعل القحطاني بعث من خلال هذه التغريدة أكثر من رسالة (صراحة وبكل أمانة وحياد.. النصر بين الفرق المنافسة على الدوري حتى الآن هو الأكثر تضرراً من التحكيم، وفي المباراة تجاهل الحكم حالة طرد على لاعب الباطن، لكن أنقذه فوز النصر باعتبارها حالة مؤثرة... لكن يجب أن يعرف الجميع أن الأخطاء التحكيمية جزء من اللعبة).• فماذا أنتم قائلون بعد كلام مشعل الجميل أيها المأزومون؟‏• في الوقت الذي كانوا يواصلون الصمت على انتقال سعود والمالكي كنت أطالب بتحقيق في انتقال غريب وتحديداً في ما حدث في معسكر تركيا.• فمن في هذه الحالة كان خانعاً يا قوم؟• في ثنايا أفكارهم المبعثرة تجد هناك تشابهاً بين آرائهم لدرجة تقول معها الأسماء كثيرة والأفكار واحدة فمن يكتب لمن أو من يوجه من، وفي النهاية تصل إلى الأصل والصورة.• رمى الزميل العزيز ماجد الفهمي كرة نار بين أقدام ما أسماهم متورطين في قضية تحريض ضد الأهلي من الأهلاويين أنفسهم ولولا حساسية الموقف لطرح الأسماء لأنه كما يقول يملك الدليل.• أعرف ماجد رجل صادق ولا يمكن يقول كلمة إلا وهو قدها.• طلبتك يا ماجد قفل على الطلب حتى ليلة احتفالنا بعودة الأهلي وبعدها يدي بيدك إلى مكتب وزير الرياضة ونضع الحقيقة من خلال ما تملك من أدلة على مكتب سموه.. قل تم.• أخيراً: البعض من الناس غلطة، والبعض درس، والبعض ذكرى جميلة وانتهت.