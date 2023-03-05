مثلث برمودا حيكت حوله الأساطير وقصص المجالات المغناطيسية الخارقة ومخلوقات «غير أرضية» تغرق السفن والطائرات. التفسير العلمي يدحض كل ذلك، فمنطقة المثلث واحدة من أكثر الممرات ازدحاماً في العالم (حركة أكثر، احتمالية تصادم أكبر)..معلومة وجدتها على طريقة مكتشف الجاذبية، لكنني لم أصح مثله وجدتها وجدتها بقدر ما أردت أن أبدأ مقالي بها دون المساس بجوهرها....!!!علت الأصوات وتبادل أعضاء مثلث برمودا الأدوار في تجريم طاقم حكام مباراة النصر والباطن دون أن يقدموا حجتهم بشكل قانوني؛ لأن الهدف -أعني هدف أعضاء المثلث- ضرب النصر، وهذا للأسف شغل هواة يكتبون عن دوري محترفين والإسقاط اللفظي متعمد لنصل إلى حقيقة هذا التكتل.....!المستشار التحكيمي - محمد فودة: الوقت البدل ضائع المحتسب في لقاء #النصر_الباطن كان عادلًا.‏وفي نفس السياق يأتي عبدالله القحطاني بكلام فيه تثقيف وفيه تأكيد؛ مسألة الخطأ في تقدير الوقت بدل الضائع أصبحت من الماضي، ويوجد حكم متفرغ لهذه المهمة.‏ولا أدري هل نبني آراءنا على ما ذكره الفودة وأكده القحطاني أم على ما يتناوله أعضاء المثلث إياه...؟وهنا تقدم الرياضية إحصائية دقيقة تجيب على كل الأسئلة ونسفت استفهامات بنيت على عاطفة:أطول الأوقات احتساباً بدل من الضائع في شوط واحد عبر#دوري_روشن_السعوديـ#الهلال_الباطن (13 دقيقة)ـ#الخليج_الفيحاء (12 دقيقة)ـ#النصر_الهلال (12 دقيقة)ـ#النصر_الباطن (12 دقيقة)ولا ألغي هنا أو أصادر أي رأي بقدر ما أسلط الضوء على تحالفات إعلامية ضد النصر فيها من التجني ما يجعلني أسأل: أليس النصر نادياً سعودياً.....؟استشعرت هذا التحالف باكراً وحذرت منه احتراماً للمهنة وتقديراً للمنافسة وشرفها....!!وأرى اليوم أن الرقعة تتسع والتخطيط الممنهج أكبر من أن نحسن الظن فيه، سيما أن الكل متفقون في الأهداف لا يختلفون حتى في تشابه المفردات.....!ينبغي أن يحمي النصراويون نصرهم من هذا التكتل المعلن الذي يصور للآخر أن النصر خارج منظومة ترعاها دولة.....!!الوضع يا نصراويون أخطر من أن تحسنوا الظن فيه، فمع كل جولة ستكبر الحملة وربما تأثيرها يطال الملعب وخارج الملعب...!فهدف التكتل أن لا يحقق النصر بطولة الدوري بغض النظر بعد خسارة النصر أو خروجه من المنافسة أين تتجه البطولة....!اللهم إني بلغت.. اللهم فاشهد.