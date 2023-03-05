أوضحت أرقام التقرير الصادر عن الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، دور «منشآت» في نمو أعداد المشاريع الصغيرة والمتوسطة خلال السنوات الخمس الأخيرة ودعم نجاح الشباب السعودي في مجال الأعمال من خلال مشاريع متنوعة استفادت من الدعم المالي والاستشاري الذي تقدمه «منشآت»، حيث وصلت حصة المملكة من إجمالي التمويل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 35%!تحقيق ذلك يعكس أثر التسهيلات الكبيرة التي يتمتع بها قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والممكنات التي تتوفر له لتجعل المملكة من أكثر البيئات الاستثمارية جذباً في العالم؛ وفق مستهدفات رؤية 2030 التي تقوم على أساس بناء بنية اقتصادية متنوعة تؤدي فيها ريادة الأعمال والشركات الناشئة دوراً فاعلاً في تنمية الاقتصاد المحلي، حيث صدرت أكثر من 600 مبادرة لتبسيط وإصلاح اللوائح الداعمة لمنظومة ريادة الأعمال وإنشاء المناطق الاقتصادية!وكان لافتاً في التقرير الأرقام التي ذكرها حول انطلاق ملتقى بيبان 23 الذي ستحتضنه الرياض خلال الفترة من 9 - 13 مارس وما يضمه من مجموعة الأنشطة والفعاليات والبرامج التدريبية التي تلبي احتياجات المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال بمشاركة 350 متحدثاً محلياً وعالمياً، حيث تتنافس أكثر من 750 شركة محلية ودولية في عرض تجاربها بعالم ريادة الأعمال، وتعقد 300 ورشة عمل توفر ما يزيد على 20 ألف فرصة تدريبية تصقل مهارات الرياديين، ناهيك عن إطلاق 13 مسابقة لتحفيز الشركات الناشئة لإبراز المشاريع الريادية بما فيها مسابقة كأس العالم لريادة الأعمال التي تضم متسابقين من مختلف دول العالم!