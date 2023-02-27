عند الحديث عن فريق الهلال تتبعثر الكلمات والأحرف، هو الرقم الصعب والعنوان والإبداع للكرة الآسيوية شاء من شاء وأبى من أبى.وهو الممثل الجميل للكرة السعودية.من حق الجماهير الهلالية أن تتغنى في فريقه، الوصول الخامس وهو قريب من تحقيق البطولة الآسيوية الثالثة له.استمعت لحديث محللي قناة الكأس مع احترامي وتقديري لرأيهم في أن فريق الدحيل في غير حالته الطبيعية، هو الهلال الذي كان في حالته الطبيعية.جعل المباراة سهلة ولعب من أجل متعة كرة القدم، وسطر كرة جميلة في ملعب الثمامة لا يلعبها إلا الزعيم.زعيم آسيا الذي ذهب إلى المغرب وكان البعض يتوقع أن يكون خروجه من البداية أمام الوداد المغربي لظروف الغيابات والإصابات لكنه عكس كل التوقعات. هو الهلال الذي يلعب كرة القدم من أجل المتعة وصعب أن تجد فريقا يلعب بمثل تلك الروح.صعب أن تقول هناك نجم واحد في الهلال من المعيوف للبليهي لسالم الدوسري لماريقا لأيجالو...اعذروني قائمة نجوم الهلال طويلة وطويلة جدا.هلال الإبداع هلال النجوم هلال الوطن هلال بن نافل ووراء هذا العمل الكبير بالتأكيد هناك إدارة لديها كل المقومات التي وضعت هذا الفريق بهذا الشكل وبهذا الجمال، رغم منعه من التسجيل لكن استمر في القمة وهنا تكمن الصعوبة في المحافظة عليها.إنه زمن الهلال يا سادة.