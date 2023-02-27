أي إبداع هذا بل أي هلال أنت والأسئلة هي ثقافة أسس لها الدكتور الغذامي في كتاب أما ثقافة الهلال فما زالت هي عنوان رياضي يستحق التفاصيل لكي يتعلم طلاب المعرفة الرياضية من هذه الثقافة ما يعزز قيمة الثابت والمتحركين......!!الهلال هو علامة الجودة في رياضتنا بل هو الممثل الدائم لنا في التظاهرات الكبرى.....!!ثاني أندية العالم ذهب إلى الدوحة وعينه على منجز هو له وتخصص هو أستاذه فمن غير الهلال يروض آسيا...؟كانت قاسية على الدحيل لكنها لم تكن كبيرة على الهلال فعندما يستفز الهلال استعد لدفع الثمن أياً كان المنافس....!!أعرف أن ثمة من يستفزهم الثناء يا هلال لكن أنت وحدك من جعل الأحرف قلائد والعبارات قصائد فلمن أكتب هذا المساء لك أم لتاريخ أنت كل الأرقام فيه....!!!الدحيل رمى المنديل في ثلث الساعة الأولى وجمهوره غادر بعد الخامس وما أصعب يا هلال غضبك وما أجمل حلمك....!!!من حقك أن تتمنى يا نشأت أكرم فوز الدحيل وهذا لا اعتراض عليه لكن أن تتوقع خسارة الهلال فهذا يسمى في علم التحليل قصور معرفي يحتاج منك قراءة النص بتمعن قبل تفكيكه.....!!والهلال يا نشأت نص واضح لا يحتاج حتى تستوعبه إلا عد الأهداف التي سكنت مرمى الدحيل وحذارِ تغلط في الحساب...!!!ما فعلة الهلال في المغرب وأمس في الدوحة مكتسبات وطنية.. نعم منجزات وطنية يقاس عليها حجم تطورنا....!!أيها المتبرمون بل أيها المتعصبون الزمن ليس زمنكم ولا المرحلة مرحلتكم فإما أن تكونوا معنا في مركب النهضة الرياضية التي نعيشها أو اتركوا هذا الجمال والإبداع والإبهار لمن يقدره......!!كانت ليلة فخمة يا زعيم رسمت من خلالها خارطة طريق أخرى للحفاظ على منجزك الآسيوي فأنت لها يا هلال...!!سبعه مع الرأفة.. هكذا يقول الرقم في لوحة النهاية فماذا في جراب الحاوي .....!آسيا على مرمى حجر منك يا سيدها فمن الآن اكتب اليوم والتاريخ واحسمها من الرياض.....