• أسمع وأقرأ من يقول بطولة الأندية الآسيوية ضعيفة ولا يمكن أن نضعها في مقارنة مع دوري الدرجة الثانية السعودي، وهذا كلام فيه من الضحك ما يشبه البكاء..!• السؤال: لماذا أنديتنا المفضلة لم تحقق هذه البطولة طالما ضعيفة..؟!• أين النصر والاتحاد والأهلي والشباب؟ لماذا لم يستغلوا هذه البطولة الضعيفة ويحققوا على الأقل ما حققه الهلال مؤخراً..؟• قبل أن نقلل من أي منجز علينا أن نمعن النظر في مَن يقلل من هذا المنجز.• فاليوم الهلال سيواجه الدحيل القطري في نهائي مبكر الفائز فيه ربما يكون البطل.• أتمنى من كل قلبي أن يتجاوز ممثل الوطن الهلال الدحيل القطري وأن يعزز زعامته لآسيا من بوابة أوراوا بطل اليابان.• وأعرف أن هذه الأمنية ستصيب من يتمنون خسارة الهلال في مقتل.• وهؤلاء أستمتع بتعذيبهم وأنا أقدم انحيازي المطلق لممثل وطني.• لن تتغير أمنيتي لو النصر أو الاتحاد أو الشباب في موقف الهلال، وهذا ما يجب أن يكون.• في مثل هذه المواقف علينا أن لا نربط ممثل الوطن الهلال بما يفعله إعلام محسوب عليه ونتخذ من أطروحات بعضهم البلهاء مدخلاً للنيل من الهلال الذي لا يعنيه الإعلام بقدر ما يعنيه أن يسعد جماهيره ويضيف للوطن منجزات جديدة.• الهلال أصلاً معزول عن الإعلام كلياً، ومن ترونهم يخوضون معارك باسمه يعرفون أن لا موقع لهم في المنظومة الرسمية ولا تواصل بينهم وبين أي جهة رسمية في النادي، فلا تربطوا الهلال بهؤلاء؛ لأن ثمة فرقاً كبيراً بين من يديرون الهلال وإعلام يمثل الهلال، ومن هنا أتمنى أن لا تحملوا الهلال وزر إعلام لا يشبهه.• من حقك أن ترفض تشجيع الهلال وهو يمثل الوطن، ومن حقي أن أقف مع الهلال فتلك رغبتك وهذا عقلي الذي لا يمكن أن يؤثر عليه متعصب يختفي خلف اسم مستعار في تويتر.(2)• أخاف على النصر من النصراويين، هكذا قال لي نصراوي مخضرم، فقلت هذا ما قلته قبل أعوام عن الأهلي، فما الحل..؟• فقال نسوي دعاء على رأي مساعد الزويهري...!• ومضة:«التدقيق في أتفه التصرفات قد يهوي بك إلى الجنون؛ لذلك تغافل مرة، وتغابى مرتين».