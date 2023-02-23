• أعرف أنه عنوان قد يستفز المتعصبين، لكنه حتماً لن يكون كذلك عند العقلاء..!• القضية أكبر من أن نداريها بكلام وكلام آخر بقدر ما يجب أن نعطيها حقها من البحث والتقصي، ومن ثم التنويه من خلالها على رأس المنظومة الرياضية وزير عينه في كل مكان معني بالرياضة.• نص القرار: «أصدرت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي للتايكوندو قراراً بشأن الوقائع التي صاحبت مشاركة نادي الاتحاد في بطولة المملكة التأهيلية للبراعم التي أقيمت يومي 19 و20 يناير، حيث تبين للجنة مشاركة لاعب نادي الاتحاد إلياس بندر الحطامي ببطاقة لاعب آخر بعد أن تم تغيير جنسيته ورقم هويته وتاريخ ميلاده، وأن اللاعبين (جاسم عبدالرحمن السلمي، ومحمد عبدالرحمن مباركي، وعبدالرحمن زكريا عايش) تمت مشاركتهم في درجة أقل من درجتهم الحالية وذلك بتغيير تواريخ ميلادهم؛ ونظراً لثبوت أن المدرب نايف سالمين النهدي وفق إقراره وإفادة نادي الاتحاد بذلك وإهمال إداري نادي الاتحاد: حمد دخيل الله الدعجاني كونه المعني بالإشراف على لاعبي الفريق والتأكد من انضباطهم واتباعهم شروط وتعليمات البطولة...».• لا بد هنا أن نشيد بالاتحاد السعودي للتايكوندو وبلجانه المعنية لوضع يدها على هذا التجاوز الخطير، بل وأراه كما يراه الاتحاديون قبل غيرهم أنه إساءة في حق نادي الاتحاد الذي وضع بسبب استهتار إدارة اللعبة في موقف لا يليق بكيان بنيت عليه رياضة وطن.• إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي يجب أن توضّح للرأي العام هذه الكارثة؛ أسبابها وأبعادها، وهل يعقل ترك الأمر هكذا لإداري مستهتر يزوّر ويعبث في أوراق رسمية..؟!• لائحة لجنة الانضباط في اتحاد اللعبة عاقبت المتورطين بما يلي:1- استبعاد فريق نادي الاتحاد من البطولة المذكورة وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها (5000) ريال عملاً بالمادة (12/7/6) من لائحة الانضباط، مع تشديد العقوبة بعدد اللاعبين المشاركين غير المؤهلين قانونياً، وذلك لتكرار المخالفة بمجموع (20.000) ريال عملاً بالفقرة (4/4/7) من لائحة الانضباط.2- إيقاف المدرب نايف سالمين النهدي لمدة (12) شهراً وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها (10.000) ريال ولا يشمله أي عفو عملاً بالمادة (3/4/7) من لائحة الانضباط.3- إيقاف إداري الفريق حمد دخيل الله الدعجاني لمدة (12) شهراً وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها (10.000) ريال ولا يشمله أي عفو عملاً بالمادة (3/4/7) من لائحة الانضباط وتخفف الغرامة إلى (500) ريال لحداثة عمله بالنادي وضعف خبرته بالعمل الإداري الرياضي.• هذا قرارات اتحاد اللعبة، فماذا عن قرارات وزارة الرياضة..؟