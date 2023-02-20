نجح منتدى الأحساء 2023 الذي عقد تحت عنوان «الأحساء اقتصاد المستقبل» في تقديم صورة واقعية لإمكانات الجذب الاستثماري التي تملكها محافظة الأحساء، بينما عكست المشاركات الرفيعة المستوى من الوزراء الأهمية التي تملكها المحافظة عند المسؤولين والمستثمرين !كان لافتاً حجم الإطلاقات والإعلانات التي صدرت عن المنتدى وتبشّر بنقلة كبيرة للأحساء، ولعل أبرزها إعلان مشروع تطوير مطار الأحساء الدولي وتوسعته ليواكب هذه النقلة، فالأحساء أرض الفرص الواعدة حباها الله بمقومات وميزات جاذبة للاستثمار، وهي مؤهلة بأن تحتل عدداً كبيراً من الفرص وأن تكون قلب صناعة الطاقة العالمية، كما صرح العديد من الوزراء والمسؤولين ورجال الأعمال الذين شاركوا في المنتدى !ومن عرفوا وقابلوا محافظ الأحساء سمو الأمير سعود بن طلال بن بدر، يدركون الطموحات الكبيرة التي يحملها هذا الأمير الشاب، والآمال والتطلعات التي يعلقها عليه أهالي الأحساء لتحتل محافظتهم المكانة التي تليق بها، وكان لافتاً انخراط الأمير في عقد الاجتماعات مع المسؤولين المشاركين في المنتدى بعد ساعات من انتهاء المنتدى؛ لترجمة هذه الطموحات إلى واقع يتحقق ومشاريع تنفذ !فرئيس هيئة الطيران المدني أعلن عن زيادة الطاقة الاستيعابية لمطار الأحساء الدولي ٢٥٠٪ مع بناء صالتين دوليتين ورفع الطاقة التشغيلية إلى ١٢ منصة للرحلات الداخلية والدولية، بينما أعلن رئيس أرامكو عن إنشاء أكبر مركز لذوي الاحتياجات الخاصة في المنطقة، فيما أعلن وزير الاستثمار عن مشروع تطوير حقل الجافورة، وكون مدينة الملك سلمان للطاقة من شواهد الفرص الهائلة التي سيشرق منها مستقبل الأحساء الواعد، بينما جاء إعلان وزير السياحة عن تقديم ١٠ آلاف فرصة تدريبية لأبناء الأحساء ودعم ١٥ مشروعاً سياحياً بقيمة ملياري ريال، دليلاً على أهمية الأحساء والخصائص والميزات التي تملكها كوجهة سياحية جاذبة !باختصار.. الأحساء أرض الفرص الواعدة، وعنوان المستقبل الباهر !