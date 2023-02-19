• مَنْ بطل الدوري..؟• سؤال فيه من التقليدية ما يجعلني أحيله إلى الزميل عبدالعزيز الدغيثر.• فهل أوغل في التفاصيل أم أترك الأمر هكذا بصيغة سؤال يبحث عن إجابة..؟!• النصر مرشح، بل ومهيأ أن يكون بطل هذه النسخة، لكن سيواجه صعوبة من ثلاثة فرق تربطها وشائج محبة وصلة صداقة، ولا ضير أن أقول صلة قرابة، فهل تجيب عن السؤال يا أبوسلطان..؟• قد يهزم النصر المنافس، لكن قوته الناعمة ستعمل بكل قوة على تعطيله..• الهلاليون إن خسروا البطولة يتمنونها للشباب أولاً والاتحاد ثانياً، فماذا يعني هذا يا دغيثر..؟• الشبابيون والاتحاديون إن خرجا من معادلة المنافسة يتمنيان البطوله للهلال، أليس كذلك يا عيسى الجوكم..؟• أتحدث هنا عن واقع وليس تابو أردت فكفكته من خلال الدغيثر والجوكم.• وليس عيباً أن يكون هناك علاقات طيبة بين الأندية، لكن العيب والمريب أن يكون نتاج هذا التكتل الإضرار بالنصر تحت أي سبب..!• نلاحظ أن ثمة اصطفافاً إعلامياً وجماهيرياً عرفته مجازاً (2+1) ضد النصر، فهل هذا يجوز يا أهل الرياضة؟ أفتوني لكي على الأقل أقول البرجماتية في الرياضة تجيز ذلك..!• أمام التعاون تعرض النصر لأخطاء تحكيمية فاضحة وفادحة، وحولها تكتل (2+1) إلى إدانة ضد النصر، وأعطى للتعاونيين مساحة من أجل إثبات أن النصر استفاد من التحكيم والتعاون تضرر، أما كيف فسؤال لا أملك الإجابة عنه في زمن باتت التكتلات فيه معلنة يا رئيس النصر.(2)• سألني أحدهم أنت مرة تكتب عن النصر، وأخرى تنصف الهلال، وتمجد أحياناً الاتحاد والشباب..!فقلت ببساطة؛ لأنني إعلامي، ولستُ مشجعاً تحركه الرياح حيث تميل.ومع ذلك أقدر أقول إن القاع مزدحم يا صاح..!• ومضة:حتى لو إن النفس بالعزلة تهيم‏ كم واحدٍ مجروح، لكن ما شكى‏لا تقنع بجملة.. ترى قلبي سليم‏القلب ما له صوت لا منّه بكى!