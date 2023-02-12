أفهمُ مِنْ إعلان (عام ٢٠٢٣م عامًا للشِّعْر العربيّ) في بلادنا شيئًا مختلِفًا.أفهمُ أنَّ كُلَّ الأعوام الماضية، وكذلك الأعوام القادمة كانتْ أعوامًا للشِّعْر.لكنَّ هذا العام ٢٠٢٣م هو عامٌ مختلِفٌ؛ لأنَّه أرادَ أن يُذَكِّرَنا -نحنُ السُّعُوديِّين قبلَ سِوَانا- بأمرٍ معلومٍ، لكنَّه غيرُ مفكِّرٍ فيه وهو أنَّ أرضَ المملكة العربيَّة السُّعُوديَّة هي «مَهْدُ الشِّعْرِ العربيّ»!وكأنَّما أرادَتْ وزارةُ الثَّقافة، وكأنَّما أرادَ وزيرُها أن يُعَمِّقَ هذا المعنى وهذا الرَّمز في عُقُولِنا وقُلُوبِنا وضمائرِنا.ولوْ كانتِ المسألةُ لا تَعْدُو تنظيمَ الأماسيِّ والأُصبُوحات الشِّعْريَّة، ولوْ كان العامُ لا يتجاوزُ إقامةَ ندواتٍ عن الشِّعْر لَمَا كان في تحديد هذا العام عامًا للشِّعْرِ جديد!وما الجديدُ في أنْ تَكُون لدينا فيما مضى ١٠٠ أمسيَّة شِعْريَّة، وتصبح في هذا العام ٢٠٠ أمسيَّة؟! وهلْ ستُخالِفُ المؤسَّساتُ الثَّقافيَّةُ، حِينَ تُقِيمُ للشُّعراء أماسيَّ وملتقيات في مناطق المملكة ومُدُنها ومُحافظاتِها ما هو مألوفٌ ومعتادٌ في السَّنوات الماضية، دونَ أنْ تُسَمِّيَ الدَّولةُ ووزارةُ الثَّقافة هذا العام عامًا للشِّعر العربيّ؟!إنَّنا لوْ مَضَيْنا على ما كُنَّا فيه ما احتجْنا إلى عامٍ للشِّعْر العربيّ؛ لأنَّ كُلَّ أعوامِنا كانتْ خالصةً للشِّعْر، حتَّى باتَ هذا الضَّربُ مِنَ القولَ الذي طالما احتفَى به العربُ في جزيرتهم لا يُدْهِشُنا، ولا يُطْرِبُنا؛ لاعتيادِنا لأسمائِه المكرورةِ في كُلِّ مُناسبةٍ أدبيَّةٍ وثقافيَّةٍ، وفي كُلِّ معرض كِتاب، وفي كُلِّ ملتقًى أوْ مهرجان!إنَّ عامَ الشِّعْر العربيّ لوْ كان على هذا النَّحْوِ مِنَ التَّنظيم والاحتفال لكان تحصيلَ حاصلٍ، ولا وجهَ للاحتشادِ له أو الاكتراث به ما دامتْ كُلُّ أيَّامِنا شِعْرًا في شِعْر!وسأصدقُكُمُ القولَ: إنَّني لا أُعَوِّلُ كثيرًا على المؤسَّسات الثَّقافيَّة التَّقليديَّة، ولا أرتقِبُ مِنها جديدًا، بلْ إنَّ بعض المؤسَّسات -وهي حديثة النَّشأة- كأنَّها لمْ تَفْهمْ مِنْ هذا الإعلان إلَّا التَّباري والسَّبْق، والهرولة إلى حَشْدِ الشُّعراء، مِنْ هُنا وهناك، وكان ما خِفتُ أن يَكُونَ: أماسيُّ وأصبوحاتٌ شِعْريَّة، في هذه النَّاحية أوْ تلك، ثُمَّ لا شيء!لذا أنا فَرِحٌ بإعلان هذا العام عامًا للشِّعْرِ العربيِّ ووَجِلٌ!أمَّا الوَجَلُ فأنْ لا يَعْدُو الإعلانُ أن يَكُونَ تباريًا في الشِّعْر وإكثارًا مِنْه، وما كان، مِنْ قَبْلُ، فاترًا ساكِنًا، وقدْ رأيْنا دلائلَ على ذلك السَّبْق والتَّباري!أمَّا الفَرَحُ فللكلماتِ التي قَدَّمَ بها صاحِبُ السُّمُوِّ وزير الثَّقافة إعلان هذا الحدث الثَّقافيّ والأدبيّ العظيم، وجوهرُ ما صَوَّرَتْه كلماتُه تلك الرَّمزيَّةُ الثَّاوِيةُ في هذه الحقيقة المسكوتِ عنها، أوْ غير المفكَّر فيها أنَّ هذه الأرضَ التي تَكَوَّنَتْ مِنها المملكة العربيَّة السُّعوديَّة هي مهدُ الشِّعر العربيّ، حيثُ كان لُثْغَةً في ضمير الزَّمن، ثُمَّ لَمَّا حَبا شيئًا فشيئًا في مَطاويه، فكان تسميةً أولى لأشياء الكون، وكان علامةً في دربٍ طويلٍ مِنْ مُكابَدة أولئك الأوائل، فكانتِ اللُّغةُ حيث كان الشِّعْرُ، وُلِدَ الشِّعْرُ ساعةَ وُلِدَتِ اللُّغةُ، وكان الكونُ لا معنى له دونَ كلمةٍ عربيَّةٍ نشأتْ في هذه الأرض، وبيتِ شِعْرٍ أشاعَها في أرجاء الجزيرة كُلِّها، ومنذ ذلك الزَّمن الغائر في التَّاريخ صارَ الشِّعْرُ «عِلْمَ قومٍ لمْ يَكُنْ لهم عِلْمٌ سِوَاه»!لا جديدَ في هذا الحدث دون هذا المعنى الرَّمزيّ الثَّاوي فيه، وليس مِنْ تميُّزٍ تتفرَّدُ به هذه الأرضُ ما لمْ نتصوَّرِ الشِّعْرَ رأسمالًا رمزيًّا، والأرضَ التي وُلِدَ فيها، ونشأَ، ودَرَجَ، وشَبَّ، حتَّى استقامَ عُودُه خزَّانَ ذكريات الثَّقافة العربيَّة في كُلِّ تاريخها.كُلُّ بلاد العرب تُزْهَى بالشِّعْر، وجميعُها تتباهَى بالشُّعراء. عندهم شعراء كما عندنا، وفيهم النَّابغون وفينا! لكنَّ أرضَ المملكة العربيَّة السُّعوديَّة تمتازُ مِنْ تلكم البُلْدان جميعًا بأنَّها أصلُ الشِّعْر ومَهْدُه. هُنا كان المولدُ والنَّشأةُ والاكتمالُ، وهُنا وُضِعَتِ المقاييسُ، وصِيغَتِ الصُّور، وكُوبِدَ مِنْ أجل الظَّفَر بتشبيهٍ عقيمٍ، واستعارةٍ معجِبة، ومِنْ هذه الأرض أوَّلُ مَنْ هلهلَ القصيد، ومِنها أوَّلُ مَنْ بكى واستبكى، وشَبَّهَ فأصابَ، وهُنا بَكَّتَ زهيرٌ الحربَ ودعا إلى السَّلام، ومِنها طَرَفَةُ، وعنترة، والأعشَى، والنَّابغةُ، ولَبيد، وفي هذه الأرض أشعرُ العربِ قَبِيلًا، وفيها صاغَ العُذريُّون الحُبَّ شِعرًا، ومِنها الفتى القُرشيُّ الغَزِل، وفي أسواقِها أُنْشِدَتِ القصائدُ، فكانتِ «المُعلَّقاتُ»، و«المُذهباتُ»، وها هُنا تنافَسَ الشُّعراءُ وتحاكموا، وما مِنْ ناحِيَةٍ، وما مِنْ سهلٍ، ولا جبلٍ، ولا مَفازَةٍ إلَّا ومَرَّ بها شاعرٌ، وقيلَ فيها شِعْرٌ، وما مِنْ حَجَرٍ ولا شَجَرٍ إلَّا كانا شاهِدَيْن على ميلاد شاعرٍ ومولد قصيدة، وما مِنْ مكانٍ إلَّا استحالَ تميمةً يستعينُ بها الشُّعراءُ العربُ في تاريخهم الطَّويل، مهما اختلفتْ ديارُهم قصيدَهم، ويسألونها المَدَدَ كُلَّما غارَ نَبْعُ الشِّعر، فكان البانُ والعَلَمُ، وكانتْ رامةٌ، ورُماح، وأرضُ نعمانَ، وهِضَابُ نَجْدٍ، وبطحاءُ الحجاز، والتَّهائمُ، والنُّفُودُ، وكان عبقرُ، والتَّوباد، ووادي العقيق، ووادي القُرى مهوى أفئدة الشُّعراء، ومبعثَ إلهامِهم!أرأيتُم مصدَرَ قُوَّتنا؟ وهلْ أدركتُمْ تلك الرَّمزيَّةَ التي أومأتْ إليها عِباراتُ الوزير، مهما كانتْ موجَزةً، قصيرةً؟!هكذا أقرأُ هذه المناسبةَ، وهكذا أفْهمُها!