كنت قد كتبت تغريدةً لحظة تعاقد النصر مع الظاهرة «كريستيانو رونالدو»، وتحديدًا بعد مباراة النصر والخليج، حين شاهدت النجم البرازيلي البارع «تاليسكا» في حالة غضب مستمرة طوال المباراة، وذكرت بما هو نصه: «بعض النجوم تستهويهم فكرة النجم الأوحد في الفريق ويتضايق لو وجد نجم أفضل منه». حتى هذه اللحظة الأمور تسير على ما يرام من جانب «تاليسكا»، وما زال هذا النجم البرازيلي -الذي يعتبر النجم الأول فنيًّا في دورينا- يقدم مستويات مذهلة، ويتوّجها في كل مباراة بالتسجيل؛ حيث ما زال محافظًا على صدارة ترتيب الهدافين مع فريقه النصر، في هذه الجزئية تحديدًا لا يجب أن نغفل عن دور الظاهرة «كريستيانو رونالدو»، الذي قال منذ لحظة توقيعه مع النصر: «يجب أن تكون معاملتي مثل بقية نجوم الفريق في كل الحوافز والمكافآت، ولا يجب أن أتميز عنهم في شيء»، ويحسب لرئيس النصر «مسلي آل معمر» حين باح بهذا الأمر في المؤتمر، وكذلك أمام اللاعبين لحظة لقائهم برونالدو، هذه التفاصيل في إدارة شؤون الفريق على الصعيد النفسي والمعنوي مهمة جدًّا لمن يوليها الاهتمام اللازم؛ لذلك كان من المهم التطرق لها ومتابعتها بشكل مستمر، حتى تتحقق الاستفادة الكاملة من كل نجوم الفريق، وقطع الطريق على المتربصين وكل من يحاول الاستفادة من بعض التفاصيل التي لا تخدم النصر، وقد تكون سببًا في خلق بعض المشاكل والأزمات، التي سيتضرر منها الفريق دون أدنى شك، كما حدث مع «عبدالرزاق حمدالله» بعد التوقيع مع «تاليسكا»، واللحظة التي قرر فيها الأخير ترك الفريق باعتراف «تاليسكا» نفسه في أحد الحوارات المتلفزة؛ لعدم قدرته على الانسجام مع تصرفات النجم المغربي داخل الفريق، طبعًا هناك فرق كبير بين «حمدالله» والنجم البرتغالي «رونالدو» في كل شيء، لكن تبقى بعض التفاصيل مهمة، وتحتاج إلى اهتمام من الجهاز الفني والإداري للفريق، وكذلك من جمهور النصر الذي يقع على عاتقه مسؤولية الدعم لكل نجوم الفريق دون توقف.النصر اليوم يسير بشكل ثابت نحو تحقيق لقب الدوري، وأي خلل في منظومة العمل قد تكون سببًا في ابتعاد الفريق عن المركز الأول، خاصة أن المنافسين ما زالوا قريبين نقطيًّا من المركز الأول، وينتظرون هفوات المتصدر لكي ينقضوا على الصدارة ويتشبثوا بها، ويصبح النصر بعد ذلك تحت الضغط بشكل أكبر.دمتم بخير،،،