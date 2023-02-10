• في كرة القدم لا يوجد مستحيل بقدر ما يوجد منطق، وفي جانب آخر قد يتحول المستحيل إلى واقع، ومن هنا فإنني سأكون متصالحاً مع الواقع وأحذّر من حلم قد لا يأتي.
• الهلال حقق الصعب، وبات في النهائي مع ريال مدريد أكثر الأندية في العالم تتويجاً بالألقاب، ولا بأس أن نتمنى أن يفعلها الهلال.
• ومن حقي أن أتمنى أن يكون البطل الهلال، ومن سيتخذ من أمنيتي موقفاً يمدحون «ماء شاطئ السيف»..!
• الثاني إنجاز سجّل ودخل به الهلال التاريخ، ولا أظن أن هناك من ينكر ذلك..
• التتويج باللقب إعجاز إن تحقق وأي إعجاز يا بني هلال، يا هو حدث لو تحقق..!
• حدث سيكون له ارتدادات عالمية ستضيف للوطن ورياضة الوطن وتضع الهلال في موقع آخر سيكون له طالما هناك كرة قدم..
• تأملوا مانشتات (الأخبار العاجلة)عبر شاشات التلفزة (الهلال بطلاً لأندية العالم بعد فوزه على ريال مدريد)..!
• أما التفاصيل سنتركها للحظة وجنونها، ولن يكتب الجنون إلا من يشعر به..
• افعلها يا هلال؛ لتشعل فينا الحماس لنكتب عنك ونقول لك كلاماً أنت أحرفه..!
• افعلها يا هلال، وهز كبرياء ريال مدريد، وردد بصوت عالٍ «هذا السعودي فوق فوق».
• افعلها يا زعيم، ولا تهاب، فالمسافات في كرة القدم باتت قريبة جداً..!
• أثق في الهلال، لكن المقابل ريال مدريد يا حسن الصبحان..!
• اطرح توقعاتك قبل السبت، فكل الأنظار تتجه إلى حسابك في تويتر..
• قلها يا حسن بعد أن (تقلب عيناك): الهلال فائز بفارق هدف..!
• أخيراً: الرد بالإساءة سهل جداً.. لكن النفوس الراقية لا تقبل إلا القول الحسن.
• الهلال حقق الصعب، وبات في النهائي مع ريال مدريد أكثر الأندية في العالم تتويجاً بالألقاب، ولا بأس أن نتمنى أن يفعلها الهلال.
• ومن حقي أن أتمنى أن يكون البطل الهلال، ومن سيتخذ من أمنيتي موقفاً يمدحون «ماء شاطئ السيف»..!
• الثاني إنجاز سجّل ودخل به الهلال التاريخ، ولا أظن أن هناك من ينكر ذلك..
• التتويج باللقب إعجاز إن تحقق وأي إعجاز يا بني هلال، يا هو حدث لو تحقق..!
• حدث سيكون له ارتدادات عالمية ستضيف للوطن ورياضة الوطن وتضع الهلال في موقع آخر سيكون له طالما هناك كرة قدم..
• تأملوا مانشتات (الأخبار العاجلة)عبر شاشات التلفزة (الهلال بطلاً لأندية العالم بعد فوزه على ريال مدريد)..!
• أما التفاصيل سنتركها للحظة وجنونها، ولن يكتب الجنون إلا من يشعر به..
• افعلها يا هلال؛ لتشعل فينا الحماس لنكتب عنك ونقول لك كلاماً أنت أحرفه..!
• افعلها يا هلال، وهز كبرياء ريال مدريد، وردد بصوت عالٍ «هذا السعودي فوق فوق».
• افعلها يا زعيم، ولا تهاب، فالمسافات في كرة القدم باتت قريبة جداً..!
• أثق في الهلال، لكن المقابل ريال مدريد يا حسن الصبحان..!
• اطرح توقعاتك قبل السبت، فكل الأنظار تتجه إلى حسابك في تويتر..
• قلها يا حسن بعد أن (تقلب عيناك): الهلال فائز بفارق هدف..!
• أخيراً: الرد بالإساءة سهل جداً.. لكن النفوس الراقية لا تقبل إلا القول الحسن.