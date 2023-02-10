• في كرة القدم لا يوجد مستحيل بقدر ما يوجد منطق، وفي جانب آخر قد يتحول المستحيل إلى واقع، ومن هنا فإنني سأكون متصالحاً مع الواقع وأحذّر من حلم قد لا يأتي.• الهلال حقق الصعب، وبات في النهائي مع ريال مدريد أكثر الأندية في العالم تتويجاً بالألقاب، ولا بأس أن نتمنى أن يفعلها الهلال.• ومن حقي أن أتمنى أن يكون البطل الهلال، ومن سيتخذ من أمنيتي موقفاً يمدحون «ماء شاطئ السيف»..!• الثاني إنجاز سجّل ودخل به الهلال التاريخ، ولا أظن أن هناك من ينكر ذلك..• التتويج باللقب إعجاز إن تحقق وأي إعجاز يا بني هلال، يا هو حدث لو تحقق..!• حدث سيكون له ارتدادات عالمية ستضيف للوطن ورياضة الوطن وتضع الهلال في موقع آخر سيكون له طالما هناك كرة قدم..• تأملوا مانشتات (الأخبار العاجلة)عبر شاشات التلفزة (الهلال بطلاً لأندية العالم بعد فوزه على ريال مدريد)..!• أما التفاصيل سنتركها للحظة وجنونها، ولن يكتب الجنون إلا من يشعر به..• افعلها يا هلال؛ لتشعل فينا الحماس لنكتب عنك ونقول لك كلاماً أنت أحرفه..!• افعلها يا هلال، وهز كبرياء ريال مدريد، وردد بصوت عالٍ «هذا السعودي فوق فوق».• افعلها يا زعيم، ولا تهاب، فالمسافات في كرة القدم باتت قريبة جداً..!• أثق في الهلال، لكن المقابل ريال مدريد يا حسن الصبحان..!• اطرح توقعاتك قبل السبت، فكل الأنظار تتجه إلى حسابك في تويتر..• قلها يا حسن بعد أن (تقلب عيناك): الهلال فائز بفارق هدف..!• أخيراً: الرد بالإساءة سهل جداً.. لكن النفوس الراقية لا تقبل إلا القول الحسن.