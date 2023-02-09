في مؤتمر الزكاة والضريبة والجمارك المنعقد في الرياض سرني بالإضافة إلى التنظيم الجيد والبرنامج الثري بجلساته وورش عمله والمعرض المصاحب، أن اللغة العربية كانت حاضرة على المسرح، فللأسف يشوه بعض المؤتمرات والمنتديات التي تعقد عندنا لجوء بعض المتحدثين السعوديين للتحدث بغير اللغة العربية، رغم وجود قرار من مجلس الوزراء باعتماد اللغة العربية في جميع المؤتمرات التي تعقد في المملكة باستثناء العلمية المتخصصة منها!في جلسات هذا المؤتمر تحدّث العديد من المسؤولين المحليين والمشاركين الدوليين أمس عن أهمية التطور الذي تشهده تنظيمات وإجراءات الجمارك والضريبة وعلاقاتها بقطاعات التصدير والاستيراد ومنظومات النقل والتحديات والتطلعات المستقبلية، وكان لافتاً أن الإجراء الجمركي الذي كان يستغرق سابقاً ٢٤ ساعة أصبح لا يتجاوز اليوم ساعتين!كان من المفيد الاطلاع على عروض افتراضية لإجراءات ونماذج فحص الطرود ومركبات البضائع عبر المنافذ الحدودية والمطارات، بما يعكس جدية العمل الذي تبذله الجمارك في تسهيل الإجراءات والمعاملات الإلكترونية، والأهم من ذلك تشكيل خط الحماية الأول للوطن ضد تهريب المخدرات والممنوعات بكافة أشكالها وأنواعها، وقد قدمت إدارة المخدرات في المعرض المصاحب نماذج لوسائل التهريب والجهود المبذولة لمواكبة أساليب التحايل، وقدرة أجهزة الجمارك والأمن في كشفها وضبطها، في سعي لا يتوقف لحماية المجتمع من شرور المخدرات وحبوب الكبتاجون ومادة الشبو!باختصار.. مؤتمر هام لقطاع تتقاطع عنده مفاصل العديد من القطاعات الأخرى!