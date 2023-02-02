لماذا لا يتواجد فريق أحد في دوري المحترفين؟ هذا السؤال دائما هو حديث المجتمع الرياضي والمديني.سبق أن تناولت ذلك في المقال الأخير وكان هناك عتب من إدارة أحد ومن حقها أن تعاتب وتبدى وجهة نظرها حول المقال الأخير (رياضة المدينة إلى أين؟).كان العتب ينصب على أن هناك إنجازات الألعاب المختلفة والفئات السنية التي لها حضور مميز وحققت العديد من البطولات وأصبحت هناك قفزة كبيرة للنادي في مختلف الألعاب الجماعية والفردية، وأن مشكلة فريق القدم أزلية في عدم البقاء في دوري المحترفين والسبب هو عدم وجود موارد مالية كافية وعدم دعم التجار ويعملون حسب الإمكانيات المالية المتاحة وعدم تحميل النادي ديوناً قد تتسبب في مشاكل أزلية لنادي.النتائج الأخيرة لفريق القدم وفوزه في ثلاث مباريات متتالية تبشر بالخير وهناك من لا يعلم أن صفقة انتقال زكريا هوساوي للاتحاد منحت أحد التعاقد مع لاعبين في الفترة الشتوية كانت وراء النتائج الأخيرة.العمل الإداري صعب جداً في الأندية، ويعملون تحت ضغط كبير بين مطالبات الجماهير وتوفير رواتب اللاعبين والمدربين والإداريين.أحد يستحق أن يكون له تواجد بشكل مستمر في دوري المحترفين هو من أوائل الأندية التي تأسست وكان لها حضور قوي في بداية الرياضة السعودية، لكن السؤال كيف يعود؟ المطلوب حتى يعود الفريق لدوري الأضواء تكاتف المجتمع المديني من رجال أعمال وجماهير، ومطلوب من إدارة أحد الاقتراب من المحبين ورجال الأعمال والإعلاميين ودعوتهم في المناسبات الرياضية والاقتراب أكثر وأكثر لأن الإدارة لن تستطيع أن تحقق ذلك لوحدها بل بدعم رجال الأعمال في المدينة المنورة.