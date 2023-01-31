المملكة العربية السعودية أصبحت بوصلة الأرض باستضافتها كلاسيكو الكرة الأرضية بين ريال مدريد وبرشلونة بمرأى ومسمع من العالم أجمع، في حدث عالمي صاحبه زخم إعلامي كبير بالتزامن مع استقطاب النجم الأسطوري كريستيانو رونالدو وإقامة كأس موسم الرياض بحضور فريق باريس سان جيرمان بنجومه العالميين مثل كيليان إمبابي وميسي ونيمار وغيرهم.سعوديتنا المتجددة التي تتّقِد شباباً وحيوية بقيادة وتخطيط عراب الرؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وبمجهود من وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز الفيصل، ورئيس هيئة الترفيه المستشار تركي آل الشيخ أصبحت محط أنظار كل العالم باستضافة الأحداث الرياضية الترفيهية العالمية الكبيرة مثل رالي داكار والسوبر الإسباني والمصارعة العالمية وكأس موسم الرياض وغيرها.المكانة الفطرية الكبيرة جدا لهذا الوطن تستحق العمل الدؤوب ليل نهار ليكون هذا الوطن في القمة دائما، ويكون محط الأنظار وتحت الأضواء لتحقيق الكثير من المكاسب ويجذب الكثير من الاستثمارات في الرياضة والترفيه وغيرهما، وبالتالي يصبح لدينا تنوع في مصادر الدخل لزيادة قوتنا الاقتصادية وهذا هدف مهم جدا من أهداف الرؤية السعودية 2030.* خاتمة القول- نيوكاسل الإنجليزي قوة سعودية استثمارية ناعمة تسير بالشكل الصحيح أتمنى مشاهدة الكثير من هذه القوى مستقبلا في كافة دول العالم وبمختلف المجالات.- ولي عهدنا الشاب الملهم عراب الرؤية السعودية وقائد التغيير الحقيقي أحدث نقلة نوعية تاريخية في الفكر الاقتصادي والرياضي والترفيهي بشكل غير مسبوق.- آلة التسويق السعودية في الفترة الأخيرة حققت نجاحات كبيرة جدا لأنها باختصار شديد وكما يُقال عرفت من أين تُؤكل الكتف.- التفكير خارج الصندوق والابتعاد عن التقليدية سبب مهم جدا للنجاح بعد توفيق الله.- روحي وما ملكت يداي فِداهُ.. وطني الحبيبُ وهل أُحِب سِواهُ.ABONOORAH111@