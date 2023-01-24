• في طلته الأولى مع النصر قدم كريستيان شكله وترك كل مضمونه للقادم.• مدرجات مرسول بارك ضاقت على أهلها، وقلت يحتاج النصر إلى ملعب الـ100 ألف.• ما فيه شيء صعب على الخريجي راعي أفراح النصر، فهو يقدر والنصر يستاهل.• لا خلاف أو اختلاف على أن كريستيان رونالدو لاعب يملك شعبية جارفة على مستوى العالم جعلت منه الرقم واحد مع احترامي لكل أقرانه وأولهم ميسي.• ولهذا لم أستغرب أن يترك بعض أنصار الهلال فريقهم أمام أبها في الملز ويذهبوا لتشجيع كريستيان، وهنا أتحدث عن واقع قدمته البرامج بما فيها من تتبنى الرأي الهلالي من خلال جمهور قالوا نشجع الهلال ولكننا نعشق الدون، ولا عيب في ذلك، فكريستيان تفوق شعبيته كل أندية العالم مجتمعة.• أتمنى أن لا يغضب الهلاليون أو الاتحاديون إن وجدوا في مدرجاتهم من يقفز فرحاً مع تسجيل الدون في مرمى غروهي أو المعيوف، فجماهيرية هذا البرتغالي لا ترتبط بنادٍ يتضرر أو آخر يكسب.(2)• تقول الأرقام إن 35 قناة من كل أنحاء العالم نقلت مباراة النصر والاتفاق، وهذا لا شك رقم لم يحدث ولن يحدث قبل وبعد، لكن المؤسف حقاً أن النقل صورة وإخراجاً لم يكن على قدر الحدث.• أثق أن هذا العمل لن يرضي الوزارة، ولن يرضي من يفهم ماذا يعني وجود كريستيان في دورينا.(3)• سميحان النابت يعود للأهلي، بل يختار العودة للأهلي رغم محاولات أكثر من ناد وأولهم الاتحاد، هذه العودة تعطي تأكيداً أن الوفاء لا يضيع عند الأوفياء، وعلى الأصل دوّر.• هلا بابن الأهلي الوفي في ناديه، وتباً، نعم تباً، للجاحدين الذين باعوا الأهلي في عز حاجته لهم.(4)• يجب أن نقف كلنا جماعات وأفراداً في وجه كل من يصنع أزمات بين الأهلي ووزارة الرياضة، فهؤلاء لا يهمهم الأهلي بقدر ما يهمهم خلق أزمة المتضرر منها الكيان.• أتمنى من إدارة الأهلي بعد أن تستقر الأوضاع أن تقدم حقيقة دعم الوزارة للنادي وحلها قضايا ليس مطلوب منها حلها.• الأهلي تحت مظلة الوزارة ولن ترضى له أو عليه أن يظل تحت أذرعة المأزومين.• اركدوا.. فالمساحات والقروبات وتويتر تضرب هذه العلاقة في العمق، علاقة نادٍ بمرجعيته وكيان بأبنائه.