تعظيم الذات أو ما يعرف في علم النفس بالنرجسية مرض نفسي يدل على اضطراب في الشخصية وأنانية حيث تتميز هذه الشخصية بالغرور، والتعالي، والشعور بالأهمية رغم أن ثقته هشة في نفسه، ويهتز من النقد والحوار ويسعى دائماً إلى محاولة الكسب ولو على حساب الآخرين ويوشك أن ينعدم عنده التعاطف مع الآخرين.تصور مدى ضرر مثل هذه الشخصيات في حالة تبوؤ مركز وظيفي أو اجتماعي هام. لهذا من الضروري أن يؤخذ في الاعتبار الحالة النفسية للموظف عند تعيينه في وظيفة عامة قيادية؛ لأن الوظيفة العامة مسؤولية وواجبات والتزامات، وليست منحاً أو رتباً. وعانى مشاهير كثر من سياسيين وفنانين ومثقفين من هذا المرض الذي من النادر أن يعترف به المريض إلا إذا وجد مواجهة من قبل عائلته والمقربين منه. ومن هؤلاء المشاهير الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، سايمون كاول الشخصية التلفزيونية البريطانية الشهير وخاصة في برامج المواهب. والدكتاتور ستالين، وهتلر. ويقول العالم بريد بوشمان من جامعة ولاية أوهايو «الأشخاص الذين على استعداد للاعتراف بنرجسيتهم، يمكن أن يكونوا فعلاً كذلك، وهم يفتخرون بذلك، لأنهم لا يعتبرونه شيئاً سيئاً، ويثقون بأنهم أفضل من الأشخاص المحيطين بهم وهم على استعداد للتصريح بذلك علانية». وحسب ما يرى عالم النفس الأمريكي روبرت راسكين أن الأشخاص الذين يرون أنفسهم مبدعين أو لديهم مواهب فذة تسيطر عليهم سمات الشخصية النرجسية.ثمة خيط رفيع بين النرجسية وحب الذات المرضي وبين الثقة بالذات التي تعطي الإنسان التوازن الذي يحتاجه في الحياة دون التأثير سلباً على علاقاته الإنسانية. فالشخصية النرجسية في الغالب هي شخصية يتعاظم فيها حب الذات بشكل مبالغ فيه وكبير ليتحول إلى نوع من الإدمان. كما أن النرجسي شخصية تبالغ في تقييم أفعالها مهما كانت بسيطة. ولا تجيد هذه الشخصية عادة بناء علاقات إنسانية سليمة، وتتطلع إلى تعزيز شعورها الشخصي بالتميز والنجاح والجمال.هناك الكثير من المقالات والدراسات الإدارية والسلوكية التي صدرت عن الآثار السيئة لإدارة المدير النرجسي Narcissistic leadership، وغيرها من دراسات عن موضوع الإدارة النرجسية. لهذا من الضروري التنبه لأهمية اختبار مقياس الصحة النفسية عند تعيين الموظف العام وخاصة في الوظائف القيادية أو الوظائف التي تتعامل مع الجمهور، حيث إن مقياس الصحة النفسية يقوم بقياس مدى ما يشعر به الأشخاص الخاضعون للاختبار من عصبية وخوف واكتئاب أو عدم التكافؤ، وقياس الدورة الدموية والارتعاش والتنفس.الاهتمام بموضوع الصحة النفسية ضروري وجانب مهم، له أثر كبير في الإدارة بوجه عام. فالوظيفة العامة مسؤولية وواجبات والتزامات، لذا فالقدرات الجسدية والنفسية التي تتطلبها الوظيفة يجب مراعاتها عند التعيين.