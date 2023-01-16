أصالة تتكئ على إرث عريق، ضارب في جذور تاريخ متدفق بالعطاء.. زاخر بالوفاء.

• وشموخ يتباهى برؤية ملهمة لم تأتِ بها رياح الصدف.

• فالتفاصيل على الأرض تقول إنها مقاربة واعية للحاضر والمستقبل، استصحبت بحزم ثوابت الوطن وموروثاته.

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عن العرّاب الملهم أتحدث..

وأنا أتابع بشغف هذا التدفق الفطري لحضوره الفخم دون تعقيدات..

• وتواضعه الجم الذي لا يسلبه تلك الهيبة.. ولا يفقده بوصلة التواصل الحميم والراقي مع أبناء شعبه.

• أزداد إعجاباً بتلك المهابة التي تكسوه، دون تكلف أو ترتيب، وهو يتصدر المشهد العالمي في أكثر من حدث، ومناسبة.. كان فيها محط الأنظار والإعجاب معاً.

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• قائد ملهم، وقارئ فطن لحركة التاريخ وتقلباته..

• استطاع في سنوات لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة، ومن خلال كاريزما أنيقة وخلاقة.. أن يقود بلادنا وسط العواصف والتقلبات العالمية الحادة لمحطة الوصول.

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• مثقف، واثق، عقلاني، حاضر البديهة، يعرف كيف يجبر الوقت على الانتظار.. ومتى يجيّره لرصيد وطنه واستحقاقاته.

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• بكل الصدق:

العراب الملهم.. يقدم في زمنه الاستثنائي ما يستحقه وطن، ليس ككل الأوطان..

• وما يليق بشعب ينبض بكل الوفاء لقيادته الأصيلة.