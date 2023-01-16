الشاعر عبادي الزهراني وبوح آخر فيه الأهلي كل القصيد وجمهوره بيت القصيد.بالحزن وإلا الفرح حنّا بـنفس الطريق‏اللي لنا: صار له.. واللي علينا: عليهحنّا نشوفه: وطن.. ما هو مجرّد فريق‏إن ما حميناه.. ما نستاهل نْعيش فيه‏هكذا الأهلاويون (ياهيه) مبدعون بل عقلاء يتعاطون عشق ناديهم بجنون.يقول الشاعر محمد النفيعي رحمه الله: الأهلي ليس مجرد ميول... الأهلي هو استقامة للميول.(2)كرة القدم نصف جمالها في المدرجات ولا أدري هل فهمت الرسالة أم تحتاج إلى تبسيط، اكتب لكم وأمامي مباراة الشباب والنصر والتي تلعب تحت أنظار جمهور لايرقى إلى أهمية المباراة والأسباب طبعاً المغالاة في أسعار التذاكر.من حق أي نادٍ طالما اللوائح تجيز له ذلك أن يستثمر ذلك لصالحه وهنا المشكلة التي يجب أن تتنبه لها الجهات المعنية، لأن الجمهور في بلدان مجاورة يدفع له لكي يحضر، وأنا لا أطالب بالدفع للجمهور بقدر ما يجب أن نقف معه ضد جشع بعض الأندية ليؤدي دوره.للأسف شكل غياب الجمهور في مباراة الشباب والنصر علامة استغراب وعلامة استفهام في آن واحد، والسبب النادي المستضيف الذي فضل ماله على حساب ما لكرة القدم، فما الحل أيها الأحبة؟(3• الذهبيون كانوا في عهد إدارة ماجد النفيعي يتسابقون في شراء تذاكر المباريات ورصد مكافأة مع أنهم كانوا ضد استمراره.• اليوم لم أرَ أحداً منهم يفعل ما فعله مع إدارة النفيعي، فهل كان ذاك الدعم وسيلة للوصول إلى غاية..؟! أسأل فقط.سؤال سأظل أذكر به حتى أجد إجابة له.ومضة:كل ما في الأمر أن جرحنا كبير فلا تنزعجوا من آهاتنا.