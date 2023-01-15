بناءً على الجزء الأول من عنوان المقال «حقيقة الناس»، يعيد الكثير من الناس ترتيب أجندة علاقاتهم الاجتماعية انطلاقاً من ادعائهم بأنهم اكتشفوا هذه الحقيقة، التي تدفعهم إلى «التخلي» بوصفه خلاصاً من شوائب العلاقات الإنسانية التي هي - في الغالب - محكومة بالفطرة القائمة على حب الذات وحمايتها وتقديمها على كل ما سواها.ومن هذا الباب الضيق، يطمس الكثير من الناس الخير الساكن في الإنسان، ويوسعون من دائرة الشك في حقيقة أن الخير باقٍ في كل إنسان لولا أنه - أي الإنسان - تعرّض وجُبل وأُجبر ولجأ وتعرض لكل شيء من صروف الحياة، حتى تحول لذلك الكائن الوحشي الذي نواجهه أو حتى نعيشه داخلنا ومن ثم نضعه في مربع التخلي لكي لا يكون ضمن دوائرنا الاجتماعية.إن أصعب مقالة أجد نفسي أكتبها هي تلك التي تطرق باب الإنسان وعلاقاته بغيره وبمحيطه؛ لأنني وبكل شجاعة أقولها إنني أجبن وأضعف من أن أخوض الكتابة عن منظومة يمثل شخصي البسيط جزءاً لا يتجزأ منها، وبالتالي فإنني أشعر برهاب كلما رأيت شخصاً يكتب في العلاقات الإنسانية والاجتماعية ويدعي بكل شجاعة أنه اكتشف الحقيقة - حقيقة الناس - واصفاً إياها بأوصاف سوداوية وناعتاً لها بنعوت لا تليق بالإنسان الذي كرمه الله تعالى وجعله أكثر شيء جدلاً.ما دفعني لكتابة كل ما سبق؛ هو في الواقع حقيقة الناس التي لمستها ورأيتها وشعرت بها في الأيام الماضية عندما ودعت أمي لمثواها الأخير؛ أمي التي تركت في قلبي جرحاً غائراً منذ أن تمددت على فراش المرض منذ سنتين ماضيتين تقريباً، ولم يرمم هذا الجرح الغائر داخلي شيء مثل سؤال الناس وتعاطفهم مع مرضها، وقيامهم مؤخراً بواجب العزاء فيها، وهم يحملون لي ولأسرتي كل دعواتهم الصادقة، كلٌ حسب الوسيلة التي استطاع من خلالها الوصول إلينا، مبدين مشاعر أيقنت بعدها أنها المعنى الحقيقي للإنسان، وأنها «حقيقة الناس» التي يجب أن نقدمها ونتذكرها ملياً عندما نفكر في تقييم البشر وتصنيفهم على أهوائنا وأمزجتنا وظروفنا التي نراهم ونقيمهم من خلالها.ومن هنا فإنني أتمنى أن نعيد حساباتنا في تقييم الناس، وأن نوجد لكل المتغيرات التي تطرأ عليهم وحتى تلك التي تولد معهم ألف عذرٍ وعذر، دون المساس بحقيقتهم الجميلة والنبيلة حتى لا نتصالح مع وحشيتهم «اللحظية» التي تولّدها مطامعهم واحتياجاتهم التي لا تمت لحقيقتهم بأي صلة؛ لأن حقيقة الناس تكمن في نبل مشاعرهم وإيمانهم بالإنسان الذي يسكنهم ويسكنونه.