حفل أسطوري كبير يليق بنجم هذا العصر كريستيانو رونالدو في مرسول بارك بحضور جماهيري غفير وتغطية عالمية واسعة، وكل هذا على أرض الوطن الأكبر.في المؤتمر الصحفي قال رونالدو بلسانه إنه تلقى عروضا مغرية من البرازيل وأمريكا وغيرها، لكنه فضل العرض السعودي بالاتفاق مع عائلته.القوة السعودية الناعمة تتمدد في كل الأرجاء والأنحاء ولن تتوانى عن أي مستهدف يعود بالنفع على وطننا الأكبر بلا تردد أو تأخير.قوتنا الناعمة في السنوات الأخيرة جعلت من هذا الوطن مثابة حلم لكل نجم يريد أن يحقق المزيد من النجاحات والمنجزات وتلاحقه أعين العالم بمختلف وسائل إعلامه.التعاقد مع نجم عالمي أسطوري بحجم «الدون» رونالدو صفقة ناجحة جدا ليس للنصر فقط بل لوطننا ودورينا وللخليج والمنطقة ككل.أعجبني الكثير من ردود فعل الوسط الرياضي تجاه هذه الصفقة العالمية التاريخية، والنظر لها كصفقة أكبر من مجرد صفقة فنية تنافسية داخل المستطيل الأخضر، إلا أنه لايزال هناك من يهمز ويلمز في هذه الصفقة وللأسف يصدر هذا الفعل من بعض الإعلاميين الذين اعتبرهم مجرد مشجعين متعصبين تبوؤا منابر إعلامية.• خاتمة القول:* الجولة في ليالي الدرعية للدون كريستيانو برفقة وزير الرياضة وما صاحبها من أصداء عالمية بداية تسويق حقيقي للسياحة السعودية.* النجاح والأصداء التي ضربت الكرة الأرضية كردة فعل لهذه الصفقة ربما ما كانت لتحدث لو تم التعاقد مع جميع شركات التسويق العالمية.* الصفقات التي تحدث عنها وزير الرياضة مستقبلا لا أعتقد أنها ستقل عن صفقة الدون رونالدو والمستفيد الأكبر وطننا الأكبر.* خل العتب يا لايمي.. هذا السعودي عالمي.القادم أجمل بإذن الله لهذا الوطن الأكبر.ABONOORAH111@