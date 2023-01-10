سيكون بإمكان المهتمين بالمجالات الزكوية والضريبية والجمركية من المكلفين والمستوردين والمصدرين وكذلك الخبراء والمختصين والباحثين التسجيل لحضور مؤتمر الزكاة والضريبة والجمارك الأول الذي سيعقد خلال الفترة من ٨ - ٩ فبراير بمدينة الرياض تحت شعار «منظومة رقمية متكاملة لاستدامة الاقتصاد وتعزيز الأمن» !يهدف المؤتمر لمواكبة التطور العالمي في ما يتعلق بأتمتة قطاعات الزكاة والضريبة والجمارك لتيسير التجارة وحماية الأمن الوطني، حيث أعلن المنظمون عن عقد ٤٠ ورشة عمل يناقش فيها المشاركون على الصعيد الضريبي من الخبراء والمسؤولين البارزين في القطاعات الحكومية والخاصة دور الرقمنة والأتمتة في إثراء تجربة المكلفين، وسيكون مناسباً للمهتمين مناقشة العديد من الموضوعات المطروحة للنقاش ومنها ضريبة القيمة المضافة والفوترة الإلكترونية والتجارة الإلكترونية والأسواق الحرة وإجراءات الاستيراد والتصدير، بينما يبرز في الشأن الزكوي أثر الزكاة في تحقيق التضامن الاجتماعي !كما أن المؤتمر يوفر منصة مهمة لتبادل الخبرات والتجارب الدولية مع المنظمات الدولية والخبراءوالمهتمين لتعزيز دور الهيئة في تنمية الاقتصاد وتعزيز روافده ودعم المنظومة الرقمية لتحقيق استدامة الاقتصاد المحلي !وبرأيي أن حضور هذا المؤتمر بالغ الأهمية ويمثل فرصة ثمينة لما يشكله من قيمة مضافة ونوعية للمهتمين بالقطاع الزكوي والضريبي والجمركي من المكلفين والمستوردين والمصدرين لاتصاله بأعمالهم، وتأثيره على التعاملات التجارية وسبل تسهيلها، وتيسيرها عبر الحدود بشكل آمن !