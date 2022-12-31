خبر رائع من متحدث الجوازات الرائد ناصر العتيبي نشرته «عكاظ» أمس: سيكون بإمكان المواطنين تسديد رسوم إصدار وتجديد الجواز من خلال منصة أبشر بعد أن كان مقتصراً في السابق على القنوات البنكية، والأمل أن يصبح ممكناً سداد الرسوم والغرامات التي تعرضها خدمات أبشر بشكل مباشر تسهيلاً على المستفيدين وزيادة التدفقات المالية لتحصيلها !فما المانع من أن يسدد المستفيد رسوم جميع خدمات الجوازات، مثل رسوم الإقامات وتأشيرات الخروج والعودة، وكذلك خدمات المرور كرسوم إصدار رخص السير والمركبات، وتسديد المخالفات عبر أبشر بدلاً من التنقل بين موقع أبشر ومواقع البنوك !الرائد العتيبي أعلن أيضاً عن إطلاق خدمة «أبشر مسافر»، التي تمكن المسافرين عبر جسر البحرين من حجز موعد قبل الانتقال إلى جسر الملك فهد للمغادرة للبحرين، وبرأيي أن قيام المسافر بتسجيل بيانات التابعين والمرافقين له وسداد رسوم عبور الجسر والتأمين إلكترونياً سيوفر وقتاً عظيماً عند المعبر الحدودي النشط !ولعل منح أصحاب مواعيد السفر ومقدمي البيانات مسبقاً مسارات سريعة ومسهلة يكون محفزاً لجميع المسافرين لاستخدام الخدمة قبل أن يتم الإلزام بها تدريجياً !أخيراً.. أذكر «الجوازات» بالاقتراح القديم الجديد: أن يتم الأخذ بالاعتبار مدة صلاحية الجواز في مدة أو رسوم إصداره، فالجواز يفقد صلاحيته فعلياً قبل 6 أشهر من نهايته !