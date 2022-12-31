لا أعلم هل هي حقيقة أم خيال....؟

هكذا كنا نقول حينما بث أول خبر عن انتقال كريستيانو رونالدو للنصر......!!

اليوم نتعاطى مع الخبر على أنه واقع، فمن أين نبدأ الكلام....!!

اكتبوا.... رددوا.... قولوا إنها صفقة القرن، بل انثروا عباراتكم فرحاً بقدوم هذا الداهية إلى دورينا وهنا كل الحكاية...!!

النصر يستحق كريستيانو رونالدو فمن يرى غير ذلك فليحاججني....!

لا حديث اليوم في وسائل الإعلام وعبر مواقع التواصل الاجتماعي والمجالس إلا انتقال رونالدو للنصر.....!!!

نعم العناوين والتفاصيل هي النصر وصفقة الشتاء العالمية...

عالمي وانضم إلى العالمي.. ياله من عنوان، فماذا أعد جمهور النصر لاستقبال رونالدو.....؟

الغناء وحده لا يكفي، والفرح وحده لا يوفي بالغرض، فهل من تيفو يحمل الأصل والصورة....؟؟

تخيلوا أول مران له مع النصر كيف سيكون الحضور والذي أتمنى أن يكون مفتوحاً للجمهور، ولا باس أن يكون سعر التذكرة رمزيا...!!!

أما المباراة الأولى للدون مع النصر فأياً كان موقع الملعب فسيكون الحضور طاغيا.....!!!!

وأنا أتجول بين ردود الفعل فكل من لهم علاقة بكرة القدم أجمعوا على أنها صفقة القرن، كيف لا واللاعب رونالدو والنادي النصر....!

لا شك أن كريستيانو يمثل إضافة كبرى لدورينا، وقوة ناعمة يجب أن تستثمر جيداً، أما انعكاس هذه الصفقة على النصر فهذا أمر لا جدال فيه ولا خلاف عليه....!!!

إلى جانب التأثير الفني على الفريق سيكون هناك تأثير معنوي على أرض الملعب وأثر على المدرجات التي سيكون الحضور فيها زحمة وازدحاما.....!!

ومن أهمية وقوة التأثير احتل النصر ونجمه العالمي الترند الأول عالمياً.. وهل تدركون ماذا يعني أن تتصدر الترند عالمياً....!!!

أخيراً.. يقول الزميل خالد السليمان (صفقة هائلة لصالح كرة القدم السعودية.. ستضيف للنصر شهرة عالمية وشعبية جماهيرية.

‏وأرجو أن يسهم ذلك في رفع احترافية أداء المنظومة الكروية والنقل التلفزيوني والأداء الإعلامي.. فالدوري السعودي سيكون تحت المجهر عالميا)

...ومضة

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