لا أعتقد أن هناك ملما بكرة القدم ومحبا لها لم يصفق للنصر الذي يمثل اليوم ذائقة دورينا فكيف إذا صحت الأنباء وأحضر كرستيان رونالدو..،،!!في الديربي قدم النصر شوطا ثانيا بنيت عليه آراء وتوقعات وسجلت من خلاله علامات إعجاب....!!النصر اليوم وصل مرحلة تجعل أنصاره يرددون بكل عشق (في وسط القلب آه ياصفر أحطك)، ويردد المنصفون إن لم يحقق النصر كل بطولات الموسم فهناك خلل في كرة القدم نفسها.....!!(2)لاشك أن الثمن كان مليون ينطح مليون دفعه عاشق النصر الأمير خالد بن فهد بن عبدالعزيز من أجل صناعة هذا الفريق بكل العملات؛ ريال ودولار ويورو، ومن الواجب إنصافه إن لم يكن من النصراويين فليكن من الذين يرون نتاج هذا الدعم....!أعرف أن داعم النصر لم يدعم من أجل صورة أو تصريح أو إشادة، بقدر ما دعم من أجل النصر فقط، ويا هكذا يكون العشق وإلا فلا....!!(3)يجب أن يتنبه النصراويون أن ثمة إعلاما متكتلا ضد النصر يعمل بكل جد واجتهاد على خلق أزمات من أجل جر النصر إلى معارك إعلامية لإخراجه من الملعب، وللأسف هناك إعلاميون نصراويون باتوا جزءا من هذه اللعبة....!(4)إعلام النصر الذي يهمه النصر أحياناً يكون جزءا من التأزيم دون أي مبرر بصنع واصطناع قضايا هامشية ترتد على النادي وتؤثر على الفريق، ومن يتابع المشهد يعرف عن ماذا أتحدث....!(5)الاحتجاج على مشاركة كنو أجزم أنه احتجاج لا مستند قانوني له، وربما يأخذ النادي إلى منحى جدلي آخر المتضرر منه النصر...!ركزوا على الملعب إن أردتم استثمار هذا الفريق القوي جداً واتركوا افتعال قضايا نهايتها معروفة..!