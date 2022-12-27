انتهت مباراة العربي كما انتهت مباراة العين والسؤال أكبر من أن يختفي يا أهلي في الأهلي تحت علامة استفهام بل لابد من إجابة....!!!

بقي أربعة أيام على الشتوية فماذا لديكم من علوم يا إدارة الأهلي...؟

الفريق الذي شاهدته أمس أمام العربي (هين.. لين...هش) لا يمكن أن يحقق المبتغى في دوري شرس الداخل فيه مفقود والخارج منه مولود...!!!

اصحوا قبل أن تحدث الكارثة، فما زال التصحيح بأيديكم، تصحيح مسار فريق يحتاج إلى عمل كبير يوازي المرحلة وأهميتها بل وصعوبتها.....!!!

نعرف أنكم أتيتم على تركة ثقيلة لكن ينبغي أن ننسى الماضي ونفكر في الحاضر....!

الأهلي يحتاج أجانب فاعلين ويحتاج محليين حتى لو بنظام الإعارة، مع ضرورة الجلوس مع موسيماني ومناقشته؛ فمنذ استلامه للفريق لم نجد له بصمة ولا ندري الخلل فيه أم في الأدوات....!!!

العربي الذي لعبتم معه عصر أمس للتو صاعد لدوري الدرجة الأولى بعد غياب تجاوز ربع قرن وقدم مهر الصعود تعاقدات وعمل رأيت بعضه أمامكم.....!!

الأهلي يجب أن يعمل حساب القادم بتعاقدات تنقذ الفريق وبحث مسألة الإصابات مع الجهاز الطبي والتي أخلت بتوازن الفريق....!

وأتمنى وأكرر.. أتمنى أن لا يكرر الأهلي أخطأ كل المراحل الماضية في التعاقدات لكي لا نصحى على مثل العبدلي وغربان...؟؟



وهدفي من التحذير هو إعانة إدارة النادي على وضع يدها على الخلل لإصلاحه لأنه جزء من عملها.

(2)

أجمع كل المحللين التحكيميين على أن ضربة الجزاء المحتسبة ضد النصر ولصالح الهلال غير صحيحة إلا سمير عثمان...؟؟

فهل أراد الخبير المصري أن يطبق سياسة خالف تعرف أم ماذا.....؟؟

اعتذر يا كابتن والاعتذار من شيم الكبار...!!

..ومضة

سر النجاح في الحياة أن تواجه مصاعبها بثبات الطير في ثورة العاصفة.