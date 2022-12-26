• نصب الفتح السيرك في مرمى الشباب فتساءلت مع المتسائلين: ماذا بعد؟• الاتحاد ينتفض بثلاثية في مرمى التعاون، وردد مدرجه «الإتي يمشي كدا كدا»!• هناك في رياض الجمال ورياض الريادة قدم لنا الهلال والنصر الخلاصة في كرة القدم.• مدرجات ملعب مرسول بارك امتلأت مبكراً وأبرقت تلك المدرجات برسالة أن الشغف باقٍ ويتمدد طالما هناك أداء ممتع.• كنت من أوائل المتخوفين بعد وجبة كأس العالم الدسمة أن يغيب الشغف لدى المشجع لكن تخوفي زال مع أول صافرة في دورينا.• ديربي الخيارات الصعبة أوفى بوعوده وعشنا معه أمسية لا تنسى.• النصر أبدع وأمتع وقدم الاستثناء في كرة القدم لاسيما في الشوط الثاني الذي تعرض فيه مرمى المعيوف إلى تهديد نصراوي من كل الاتجاهات. ولا يمكن ونحن نتحدث عن جماليات العالمي أن نغفل الهلال الذي تفوق على ظروف النقص وفرض على النصر أن يتعادل مرتين.• غارسيا تعامل مع المباراة في الشوط الثاني بحكمة مدرب يملك القدرة على الاستفادة من الإمكانات المتوفرة له على دكة البدلاء.• بيتي وغريب والحسن زج بهم غارسيا في الوقت المناسب وأحدث تغييراً كاملاً على أداء الفريق، لكن في المقابل الهلال تعامل مع هذه السيطرة النصراوية بشكل مكّنه من فرض أسلوبه وبالتالي الخروج بنقطة من ملعب النصر.• تاليسكا شكل حالة خاصة في المباراة واستحق مع المعيوف خطف النجومية، وإن كنت أعتقد أن المعيوف أنقذ الهلال من هزيمة ثقيلة.• ديربي يستاهل الثناء. والتحكيم وقع في شَرَكِ أخطاء مؤثرة أبرزتها استوديوهات التحكيم بشكل واضح وفاضح.