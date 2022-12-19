سرق ارتداء قائد منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي للمشلح الخليجي العربي، عند تتويجه بكأس العالم، الأضواء في حفل ختام كأس العالم 22، الذي نظمته قطر بنجاح باهر، كما أنه نكأ جراح اللئام الذين حاربوا تنظيم دولة خليجية عربية لأهم حدث كروي عالمي، مدفوعين بعنصرية مقيتة وأحقاد دفينة ومشاعر مكشوفة !المشلح الذي نجح القطريون بذكاء بالغ في جعله مسك ختام تسويقهم الناجح لهويتهم، التي تمثل جميع الخليجيين والعرب طيلة أيام البطولة، أذهب عقول كل من راهن على فشل المونديال ثم عمل على تشويهه والحط من قدره، ولا عجب في ذلك، فلأول مرة ينظم كأس العالم خارج المنظومة التقليدية لدول العالم المتقدم في تعريف الغرب، وتفوز به دولة تصنف من دول العالم الثالث !طبعاً ما زاد مرارتهم بلة هو أن العالم كله شاهد منطقة مزدهرة تنتمي لعالم متقدم وليس عالم ثالث عجز العنصريون عن إطلاق سراحه من مخيلتهم العتيقة، وكان كأس العالم فرصة ليتعرف العالم على قدرات ظنوا أنهم وحدهم يملكونها ويمنحونها !لقد نجح مونديال قطر 22 في أن يقدم نسخة مثالية، حفلت بمنافسات عالية المستوى داخل الملاعب، وحياة بهيجة ومسلية وممتعة وآمنة خارجها، بينما عاشت الجماهير أوقاتاً سعيدة لا يعكر صفوها ما اعتاد أن يصاحب أجواء كأس العالم من تجاوزات وفوضوية وعنف !«بشت» ميسي سيبقى عالقاً في ذاكرة مونديال الدوحة، وستبقى صورة هذا اللاعب الأسطورة، وهو يحمل كأس العالم مرتدياً المشلح، حاضرة للأبد، مثلما لا زالت صورة الأسطورة بيليه خالدة وهو يحتفل بالفوز بكأس العالم مرتدياً القبعة المكسيكية الشهيرة !باختصار.. حمل ميسي الكأس مرتدياً «البشت» الأسود، وسحب الكارهون خلفهم أذيال حقدهم الأسود !