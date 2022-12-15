كشفت كأس العالم مدى الخطورة التي وصلت إليها أجندة الشذوذ الغربية؛ حيث قامت عدة كيانات اقتصادية وإعلامية غربية كبرى بمقاطعة نشاطات كأس العالم لإقامتها في بيئة تمنع الترويج لأجندة الشذوذ، وهذا يبدو أنه أصبح -بشكل متزايد- نمطاً سائداً بالتعاملات الغربية مع الشرق، حيث تتعرض المصالح الاقتصادية الوطنية للشرق للاختطاف كرهينة من قبل أنصار أجندة الشذوذ بالغرب لابتزازهم لتغيير قوانينهم المانعة للشذوذ مقابل عدم تعطيل المصالح الاقتصادية للبلدان أو الشركات التي لديها تعاملات مع الغرب وترفض إعلان التأييد لأجندة الشذوذ، وبهذا خرجت القضية من حيز الخطر الثقافي والأخلاقي وصارت خطراً على المصالح الاقتصادية، ولذا باتت مواجهة أجندة الشذوذ وإنهاء طغيانها العالمي ضرورة أساسية لحفظ المصالح الوطنية، وللأسف أن قوة الهجوم الإعلامي والهجوم عبر العالم الافتراضي للإنترنت ومواقع التواصل نجحت بترهيب المعنيين عن القيام بواجبهم، وعلى رأسهم الفئة الوحيدة التي يمكنها إنهاء موجة هذا الدمار الثقافي العالمي بأن ينشروا الحقائق التي يمليها عليهم تخصصهم وليس قناعاتهم الشخصية؛ وهم الأطباء، فالجانب الذي يبدو غائباً تماماً عن الجدل العالمي في قضية الشذوذ هو الجانب الأهم فيها وهو الجانب الطبي؛ فرغم طغيان نفوذ لوبي أجندة الشذوذ حتى على المجال الطبي ومنع تمويل دراسات طبية كبيرة ترصد الأضرار الطبية للممارسات الشاذة، لكن مع هذا هناك طوفان من الدراسات الطبية الغربية التي تثبت أن تشجيع الشذوذ هو أكبر جريمة طبية بالتاريخ الحديث بالنظر لآثارها الصحية الجماعية المدمرة بزيادتها لنسبة الأمراض المنقولة جنسياً التي لا علاج لها، وأيضاً لتسببها بأضرار وأمراض عضوية فادحة تؤدي لخفض جذري بنوعية حياة المتورطين فيها ومتوسط أعمارهم «عقوداً»، ولو عرفها صغار السن قبل أن يعلقوا بأوحالها مستحيل ألا يحصل لديهم نفور عنها، لكنهم ينجذبون إليها بسبب كثافة التشجيع عليها من الفئات الجذابة التي جعلتها موضة نجوم الرياضة والفن والمشاهير والإعلام ومواد الترفيه، وصارت سبباً لهروب المراهقين من بيوت أهاليهم بالشرق ليتورطوا بالشذوذ وتحويل الجنس، لذا مجرد المنع القانوني ما عاد كافياً لمواجهة أضرار هذه الموجة الهدامة التي يجب مواجهتها بذات سلاحها؛ وهو الإعلام والرأي العام، فيكفي صنع فيلم وثائقي طبي واحد يعرض الدراسات الطبية وشهادات الأطباء الغربيين الذين لا يمكن إسقاط مصداقيتهم بزعم أنهم لديهم انحيازات دينية، بالإضافة لشهادات ضحايا الشذوذ الذين وجدوا انفسهم مجبرين منذ سن المراهقة والشباب على المداومة على المستشفيات واستنفاد ميزانياتهم المالية أو ميزانية النظام الطبي الحكومي على حساب المرضى الطبيعيين لعلاج الأضرار الدائمة التي تحصل للشاذين غير الأمراض المنقولة جنسياً، وغير أضرار عمليات تحويل الجنس، وكيف جعلت حياتهم جحيماً، وأعاقتهم عن متابعة دراستهم والعمل، وأدت لانخفاض الإنتاجية وخسائر لأماكن عملهم وممنوع فصلهم، هذا غير الدراسات التي أظهرت زيادة نسبة انتحار المتحولين جنسياً والشاذين عن بقية فئات المجتمع حتى مع وجود ثقافة تعاملهم كأنهم أبطال؛ لأنه مهما تم تطبيع الثقافة والقوانين لصالح أهوائهم يبقى هناك صراع داخلي لا يمكن إزالته لأنه ضد برمجة الفطرة الطبيعية وضميرها الأخلاقي، وأيضاً هناك دراسات نفسية اجتماعية تظهر الآثار المدمرة على بقية المجتمع من تطبيع الشذوذ كالآثار على الأبناء الذين ينشأون مع أولياء شاذين، وإصابة الأطفال والمراهقين الطبيعيين بأمراض نفسية عصابية لتشكيكهم بهويتهم الجنسية، لكن تلك الدراسات الطبية الغربية مدفونة ولا تتداولها الصحف والإعلام، والأطباء للأسف تخلوا عن أمانة المهنة والتصريح بالحقائق للحفاظ على شعبيتهم وكان يمكنهم على الأقل تداولها بحساباتهم بمواقع التواصل، لذا يجب أن تتبنى جهة طبية إنتاج هكذا وثائقي.