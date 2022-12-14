لفتني خبر عن تكريم نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لقطاع التنمية ماجد بن عبدالرحيم الغانمي الأسبوع الماضي عدداً من منسوبات الضمان الاجتماعي المشاركات في معرض الاختراع الدولي الذي أقيم الشهر الماضي في العاصمة الكورية الجنوبية سول!الخبر لافت لأنه يبرز نشاطات بعض منسوبي الضمان الاجتماعي والدور الذي يمكن أن تقوم به الجمعيات الخيرية في تبني ودعم قدرات ومواهب منسوبيها، مثلما فعلت جمعية «مساعي» الخيرية التي تعد أول جمعية سعودية تشارك في معرض سول الدولي للاختراعات SIIF، حيث شارك خمس مستفيدات من الجمعية حاصلات على براءات اختراعات من الهيئة السعودية للملكية الفكرية وحصلن على ٣ ميداليات و٧ جوائز خاصة، بما يبرز حضور المشاركين السعوديين والاستفادة من هذه التجمعات العالمية في عرض الاختراعات والمنافسة على الجوائز، وتحفيز الإبداع والابتكار، ورفع مستوى ثقافة المخترعين السعوديين، وإيجاد حلقة وصل مع المؤسسات العالمية !كما أنه يظهر إلى أي مدى يذهب الدعم الذي تقدمه الوزارة لمنسوبي الضمان الاجتماعي، والعمل على تمكينهم من منظومة الخدمات الاجتماعية من خلال عدد من البرامج والمبادرات الداعمة لتحقيق أحلامهم ورعاية مواهبهم، ولا شك أن تكريم نائب الوزير للمشاركات على الحضور المتميز والنتائج المتحققة سيكون له أثر بالغ في نفوسهن وتحفيز لكل صاحب موهبة وروح ابتكار لإطلاق العنان لأحلامه التي ستجد الدعم و التقدير من قبل المسؤولين في ظل روح رؤية ٢٠٣٠ المحفزة للإبداع!باختصار.. إنجاز يبث الفخر، وتكريم يستحق الشكر!