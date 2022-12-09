حقّاً مؤسف بشكل مضاعف أن كثيراً من معاناة الحياة غير ضرورية وناتجة فقط عن سوء معاملة الناس لبعضهم والعنوان الجامع لكل أنماط سوء المعاملة هو ما يسمى (التنمر) وهو: الترهيب المادي أو المعنوي لغاية إخضاع الضحية أو الضحايا مادياً أو معنوياً؛ سواء أكان بالواقع المادي أو العالم الافتراضي، وعرف بالتراث الإسلامي بمسمى «التجبر» ويشمل تنمر/‏‏ ‏تجبر الشخص على أهله (العنف الأسري) كما بالحديث «إن الرجل ليكتب جباراً وليس عنده إلا أهل بيته» أحمد. وأخطار وأضرار التنمر قد تصل لدرجة التسبب بالإعاقات والقتل، وللتنمر أضرار صحية غير مباشرة تتمثل بآثار الكرب المزمن الذي يؤدي لأمراض «سيكوسوماتيك- نفسجسدية» وأمراض عضوية ناتجة عن التوتر المزمن كأمراض القلب والشرايين، بالإضافة للإصابة بأمراض عقلية ونفسية وتشوهات بالشخصية وسلوكيات أذية النفس، التي قد تصل للانتحار وسلوكيات الهروب النفسي كالإدمان والعزلة، كما أن التنمر يؤدي لتدهور مستوى التحصيل الدراسي والإنتاجية بمكان العمل، وهو السبب الأساسي لكثرة الطلاق، وبالإضافة للنصائح المعروفة حول آليات الحد من ممارسة التنمر، أعتقد أن أبلغ رادع معنوي هو أن يعرف المتنمرون أصل هذا النمط الغرائزي لأن أكبر حافز ومشجع للاستمراء بممارسة التنمر هو شعور المتنمر بالفخر والاعتزاز النرجسي به؛ لأنه يمنحه نشوة الشعور بالفوقية لكن لو عرف أنه بممارسته للتنمر يقلد بلا وعي القرود والفئران والصراصير وما شابه من حيوانات وحشرات، فهو سيشعر بالدونية والخجل والخزي من تنمره وليس بالفخر والفوقية، ويجدر التذكير بأن للإنسان طبيعتين مختلفتين؛ طبيعة دنيا لا واعية وتتمثل بالأنا البدائية الغرائزية الحيوانية وهي المشتركة مع الحيوانات والحشرات، والطبيعة الثانية هي طبيعة عليا فكرية وجدانية أخلاقية روحية ربانية واعية يتفرد بها الإنسان، وبحسب النوازع التي يختار الإنسان اتباعها تصبح شخصيته متطبعة بطبيعتها، فإن اختار اتباع نوازع الطبيعة العليا فسيصبح إنسانياً مثالياً ربانياً، وإن اختار اتباع أنماط الطبيعة الغرائزية فسيصبح حيوانياً، وأسوأ من ذلك أن من ينساق وراء نزعاته الغرائزية الحيوانية يصبح بمرتبة أدنى من الحيوانات، كما ذكر القرآن؛ لأن الحيوان ليست له طبيعة عليا؛ ولذا لا يشينه أن يتصرف دون اعتبار للمثاليات، بينما الإنسان الذي فيه طبيعة عليا فيشينه أن يتصرف كمجرد حيوان دون اعتبار للمثاليات العليا، والتراتبية السلطوية هي النمط الغرائزي السائد بجماعات الحيوانات والحشرات، فلا توجد مساواة ولا ديمقراطية في جماعات القرود والنمل؛ لذا التنمر هو النمط الذي عبره يتخذ الفرد مكانه في تراتبية السلطة بالجماعة؛ ولهذا حتى صيصان الطيور تقوم بالتنمر على بعضها لدرجة أن تؤدي لقتل بعضها لأن احتلال تراتبية أعلى يعني الحصول على موارد أفضل بالجماعة أي الغذاء والتزاوج، وملفت أن التنمر هو الذي يجعل الإناث بمكانة دونية في جماعات الحيوانات كالقرود أقرب الحيوانات شبهاً سلوكياً بالإنسان؛ فأعلى الإناث مكانة بالجماعة بسبب تزاوجها مع الذكر المهيمن الأعلى سلطة تبقى أدنى مكانة من أدنى ذكر بالجماعة؛ لأن الإناث بطبيعتهن الفطرية في عالم الحيوان كما الإنسان ليس لديهن ميل غرائزي للتنمر للحصول على مكانة سطوة وسلطة على الآخرين ولا يقاتلن إلا فقط دفاعاً عن صغارهن عند إرادة الذكور التنمر على صغارهن وقتلهم لتثبيت سلطتهم، وتضطر الأم لقتال عدد من الذكور في ذات الوقت ومنهم الذكر الأقوى المهيمن على الجماعة وليس فقط ذكراً واحداً دفاعاً عن صغارها، وهذا يعني أن عدم قيام الإناث بالتنمر ليس نتيجة ضعف القوة إنما فقط لأنه ليس من طبيعة الإناث فرض التراتبية السلطوية وتنمرها، لذا هن بعالم البشر عامل سلام ومساواة وديمقراطية/‏‏‏شورية وحقوق وحماية للمستضعفين.